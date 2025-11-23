Cristiano Ronaldo acaba de marcar uno de sus mejores goles de su carrera tras lanzarse de chilena a sus 40 años de edad

Tras su anotación de chilena, Ronaldo llegó a los 954 goles, ampliando su ventaja en la pelea que mantiene desde hace más de una década con Lionel Messi, con quien protagoniza una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte. Por el lado del argentino, Messi acumula 895 goles y este mismo día puede reducir la diferencia, ya que tendrá actividad con su equipo. Inter Miami juega las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y el argentino puede ser protagonista para seguir de cerca al portugués, aunque todo parece indicar que el ex Real Madrid será el primero en alcanzar ese número que será histórico.