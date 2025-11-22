Lanús se coronó campeón de Copa Sudamericana 2025 ¿Cuántos millones se lleva?

El<b> Lanús</b> argentino conquistó este sábado su segundo título en la Copa Sudamericana y aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares, que incluye el premio de 6,5 millones de dólares por vencer en la final al <b>Atlético Mineiro</b>, según datos de la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.El Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, que se impuso en la tanda penaltis 5-4, llegó a esa instancia con ingresos acumulados por 3.345.000 dólares, de los que 900.000 corresponden a su participación en primera fase y 345.000 dólares al "mérito deportivo" al liderar al grupo G, que integraron el brasileño Vasco de Gama, el peruano Melgar y el venezolano Academia Puerto Cabello.