Chelsea se asoma a Arsenal y Manchester City caído: así está la tabla de posiciones de la Premier League

Barnes se resarció de su fallo con un buen disparo desde la medialuna del área, para que Dias, con una volea en el corazón del área empatara solo cinco minutos después.Sin tiempo para digerir el empate y pensar en la victoria, el City se topó de sopetón con el 2-1 tras una jugada de carambola.Woltemade cazó un centro y lo prolongó al segundo palo, donde entró con todo Bruno Guimaraes, estrellando la pelota en el larguero.De la madera fue a los dominios de Barnes, que se la encontró encima y le intentó pegar como pudo. Falló a la primera, pero a la segunda tocó la red.El 2-1, sin embargo, estuvo en entredicho durante varios minutos mientras el VAR revisaba un posible fuera de juego de Guimaraes. Cuando las pantallas mostraron que estaba en posición legal, St. James' Park gritó de júbilo.