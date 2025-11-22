Barcelona aplastó a su rival en su regreso al Camp Nou y apreta al Real Madrid en la Liga Española: Ferran hizo doblete

Por su parte, el Athletic trató de apretar al <b>Barcelona</b> y tanteó el empate al filo del descanso, pero sufrió la efectividad azulgrana y se vio lastrado por la expulsión de Sancet, por roja directa y con 3-0 en el marcador (min.59), por una entrada sobre Fermín, en un duelo que supuso la reaparición de Joan García y Raphinha tras dos meses de baja, y situó a los<b> azulgranas en el liderato de forma provisional.</b>Con la baja de última hora de Marcus Rashford por una gripe, Flick completó la delantera con Ferran y, ante las ausencias del sancionado De Jong y el lesionado Pedri en la medular, adelantó a Eric al puesto de pivote y eligió a Gerard Martín como pareja Pau Cubarsí, ambos guardianes de Joan Garcia.En cambio, <b>Valverde </b>se inclinó por Unai Gómez en punta y recuperó en la mediapunta a Oihan Sancet, socio preferente de Nico Williams, la gran esperanza visitante y el más pitado por la afición local.Fiel a su estilo, el <b>Athletic </b>salió a buscar al<b> Barça</b>, con las filas juntas y la defensa en la línea divisoria, una estrategia valiente que los azulgranas, agresivos y afilados en el pase desde el inicio, descifraron para plantarse ante Unai Simón en dos ocasiones.A la tercera, tras un robo de Eric en la frontal del área rival, <b>Lewandowski </b>estrenó el marcador con un zurdazo ajustado a la cepa del primer poste que sorprendió al arquero visitante (1-0, min.5).