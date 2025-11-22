Real Madrid lo recupera cuando más lo necesita, pero Xabi Alonso toma la decisión menos pensada y sorprende: "No..."

El central alemán, lesionado desde el mes de septiembre y que solamente ha participado en un partido esta temporada con el <b>Real Madrid</b>, deja atrás una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Por segundo día formó parte de la dinámica de grupo y<b> Xabi Alonso </b>decidirá si está en buenas condiciones físicas para, al menos, integrar la convocatoria.El técnico tolosarra también podrá contar con <b>Aurélien Tchouaméni,</b> ya recuperado de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, así como con<b> Thibaut Courtois</b> y con<b> Fede Valverde</b>, ausentes con<b> Bélgica </b>y Uruguay por leves problemas musculares.También D<b>ean Huijsen, Eduardo Camavinga y Kylian Mbapp</b>é, que regresaron antes de tiempo de las concentraciones de España y Francia, trabajaron con normalidad junto al resto de sus compañeros y podrán jugar en<b> Elche.</b>Las bajas de la sesión del sábado, junto a <b>Alaba</b>, fueron <b>Dani Carvajal, Militao y Franco Mastantuono,</b> descartados para el regreso de la competición liguera.