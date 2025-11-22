Real Madrid lo recupera cuando más lo necesita, pero Xabi Alonso toma la decisión menos pensada y sorprende: "No..."

El Real Madrid cerró este sábado en su ciudad deportiva la preparación del regreso a LaLiga, con la visita al Elche, con la atención de Xabi Alonso en el estado de sus centrales, ante la confirmación de una nueva baja, David Alaba por una sobrecarga muscular, sin Éder Militao, lesionado, pero con la posibilidad de recuperar a Antonio Rüdiger. Alaba regresó de los dos compromisos con Austria con unas molestias musculares que no han remitido. Tras ausentarse de la sesión del sábado, no podrá entrar en una convocatoria en la que Xabi Alonso tiene en su mano introducir como novedad a Rüdiger.

El central alemán, lesionado desde el mes de septiembre y que solamente ha participado en un partido esta temporada con el Real Madrid, deja atrás una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Por segundo día formó parte de la dinámica de grupo y Xabi Alonso decidirá si está en buenas condiciones físicas para, al menos, integrar la convocatoria. El técnico tolosarra también podrá contar con Aurélien Tchouaméni, ya recuperado de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, así como con Thibaut Courtois y con Fede Valverde, ausentes con Bélgica y Uruguay por leves problemas musculares. También Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, que regresaron antes de tiempo de las concentraciones de España y Francia, trabajaron con normalidad junto al resto de sus compañeros y podrán jugar en Elche. Las bajas de la sesión del sábado, junto a Alaba, fueron Dani Carvajal, Militao y Franco Mastantuono, descartados para el regreso de la competición liguera.





La decisión: Xabi Alonso apuesta por la precaución con Rüdiger



Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó entrever que no convocará para Elche a Antonio Rüdiger, pese a los problemas de lesiones que tiene en un centro de la defensa sin Éder Militao ni David Alaba, y apuntó a Grecia, en el partido de la Liga de Campeones ante Olympiacos del miércoles, como el momento del regreso del futbolista alemán. "Físicamente los datos del equipo van mejor. Hay que convivir con las lesiones, ver si podemos reducir la de Militao y Antonio ya está cerca. Eso te marca mucho la distribución de los minutos del equipo", aseguró en rueda de prensa. Rüdiger, lesionado desde septiembre, ha formado parte de la dinámica de grupo en los dos últimos entrenamientos del Real Madrid. "Es muy buena noticia que esté cerca de poder entrar en la convocatoria. Para mañana, probablemente no, pero valoraremos para Atenas", desveló Xabi Alonso.