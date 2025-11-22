Barcelona se baja del liderato al Real Madrid: Así quedó la tabla de posiciones de España tras la goleada blaugrana

El Real Madrid, que ahora cae al segundo puesto, también suma 31 puntos, pero con un partido menos y un diferencial de +16. La caída merengue en la clasificación refleja lo apretada que está la lucha por el liderato y lo costoso que puede ser dejar puntos en esta etapa del torneo. El equipo de Alonso deberá reaccionar si quiere recuperar su posición privilegiada este domingo ante Elche.

El Barcelona se convirtió en el nuevo líder de LaLiga tras derrotar con contundencia 4-0 al Athletic Club, un resultado que no solo confirmó su buen momento futbolístico, sino que también le permitió desplazar al Real Madrid del primer lugar. Con 13 partidos disputados, el cuadro azulgrana alcanza 31 puntos y un diferencial de +21 goles, cifras que respaldan su ascenso a la cima del campeonato.

En la tercera plaza aparece el Villarreal, que con 26 puntos se mantiene como uno de los conjuntos más sólidos de la temporada. Sus 8 victorias y solo 2 derrotas lo mantienen cerca de la pelea, aunque todavía a una distancia considerable de los dos gigantes españoles. Su diferencial de +14 refuerza la estabilidad que ha mostrado tanto de local como de visitante.

Atlético de Madrid ocupa el cuarto puesto con 25 unidades, apoyado en una campaña equilibrada que incluye 7 triunfos y 4 empates. Aunque no ha tenido la contundencia de temporadas anteriores, sigue en plena zona europea y con opciones de escalar si encuentra mayor regularidad. Su diferencia de goles (+13) también evidencia un rendimiento competitivo.

La zona de privilegio la completan Betis en la quinta posición con 20 puntos y Espanyol en el sexto lugar con 18. Ambos equipos se mantienen en la pelea por puestos continentales gracias a campañas correctas, aunque irregulares por momentos. Con este panorama, LaLiga presenta una lucha vibrante en la parte alta, donde el Barcelona, al menos por ahora, disfruta su retorno a lo más alto.

