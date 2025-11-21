El Levante de Kervin Arriaga es uno de los peores equipos: así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España

Con un golazo de chilena, Hugo Duro le dio al Valencia la victoria en el derbi este viernes ante el Levante, que aguantó gracias a la buena actuación de su guardameta Mathew Ryan el empuje blanquinegro hasta el minuto 79, cuando el portero australiano fue superado ante el exquisito remate, acrobático, del delantero madrileño.Dos meses después, el Valencia volvió a sumar una victoria que le permite alejarse del descenso y cortar su racha de siete partidos sin ganar. El Levante seguirá en la zona de descenso y tendrá que esperar para ganar por primera vez en Mestalla. El derbi fue blanquinegro.