Hansi Flick impacta a todo el Barcelona con la respuesta más esperada sobre Lionel Messi: "Disfruté de..."

El preparador alemán ha asegurado que sabe "cómo reemplazar a <b>Frenkie de Jong</b>", baja por sanción, aunque no ha querido desvelar quién ocupara su puesto en el once titular, y ha desvelado que Marcus Rashford se ha perdido los dos últimos entrenamientos porque tiene fiebre y es "duda" para el encuentro de mañana.Sobre el regreso al <b>Spotify Camp Nou</b>, con un aforo provisional de 45.401 personas tras dos años y medio jugando en Montjuïc, el técnico alemán ha admitido que el equipo prefiere jugar en el estadio de Les Corts que en el recinto olímpico."Es un campo de fútbol, eso es lo que nos gusta. Estamos contentos. Tenemos que verlo, pero puede darnos mucha energía porque es un estadio más cerrado. Los aficionados saben cuando necesitamos su empuje y nos apoyan mucho, es bueno verlo y sentir la buena conexión que existe con el equipo", ha reflexionado.Preguntado por el duelo con el <b>Real Madrid</b> en lo alto de la tabla,<b> Flick</b> ha comentado que "la temporada es muy larga" y el cuadro blanco es "un gran oponente" como otros equipos como el Villarreal o el <b>Atlético de Madrid.</b>