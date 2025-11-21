Mundial 2026: se clasificaron tras varios años de ausencia, pero por 'culpa' de Trump no podrán entrar a Estados Unidoso

ientos de personas salieron a las calles en la capital de Haití, a pesar de los altos niveles de violencia que padece, para celebrar la segunda clasificación de su selección nacional de fútbol a un mundial, tras vencer el martes a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.Al final del partido, los haitianos celebraron la victoria con disparos y gritos de alegría que resonaron en varios rincones de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, sumida en su mayor parte en la oscuridad debido a la incapacidad de la empresa pública para producir y distribuir energía a toda la capital.En Pétion-ville, en las alturas de Puerto Príncipe, cientos de personas celebraron esta victoria tan esperada al coro de "¡oye! ¡oye! ¡oye!", que cantaban mientras corrían, algunos descalzos y otros con el torso desnudo.La selección de Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.