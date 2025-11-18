Mundial 2026: Donald Trump vuelve a amenazar a Infantino con cambiar sedes: "Queremos intervenir antes de que ocurra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial 2026 si las considera inseguras. "Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) que lo traslade a otra ciudad", dijo Trump en respuestas a las preguntas de periodistas en el Despacho Oval.

Trump habló de Seattle, que acaba de elegir como alcaldesa a Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata. "Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde tienen a una alcaldesa muy, muy liberal, casi comunista (...) si creemos que va a haber un problema, Gianni, ¿puedo decir que moveremos (la sede)? No creo que vayan a tener este problema, pero vamos a trasladar el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro", añadió. Trump, asimismo, instó a alcaldes y gobernadores demócratas a que pidan ayuda federal para desplegar tropas en sus ciudades para garantizar la seguridad. El mandatario se refirió entonces a la criminalidad en Los Ángeles y California. "Si hay siquiera un indicio de problema, queremos intervenir antes de que ocurra. Queremos que todo sea totalmente seguro para Gianni, la FIFA y toda la gente maravillosa que estará allí", dijo el mandatario.