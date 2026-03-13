¿No importa la Champions? la decisión que tomará Guardiola previo al duelo ante Real Madrid: "La Premier es más difícil"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que habrá rotaciones este sábado contra el West Ham United y que no puede sacar el mismo once en la Premier League que en la Champions League debido al escaso tiempo de recuperación entre los dos partidos.El técnico de Sampedor atendió este viernes a los medios de comunicación y fue preguntado sobre si hay futbolistas que preferirán descansar este fin de semana para estar más frescos el martes de cara al intento de remontada en Champions contra el Real Madrid.