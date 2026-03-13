Mbappé pone a temblar a Guardiola: el mensaje que ilusiona al madridismo previo al partido de vuelta en Champions

Trabajando sobre el césped, al margen del grupo en la mañana del viernes, cuando los minutos de puertas abiertas a los medios de comunicación ya habían finalizado, Mbappé mostró como ya realiza series de resistencia con balón y golpeo a portería. Publicó varios remates a gol, con una clara mejoría en la rodilla izquierda en la que sufre un esguince desde el 7 de diciembre."Mbappé está cada día mejor. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a Mánchester", aseguró Arbeloa en rueda de prensa antes de ver a su jugador progresar en un nuevo entrenamiento.