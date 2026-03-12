Keylor Navas no renueva con Pumas y recibió el llamado del equipo en donde siempre soñó jugar

La posible llegada de <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.marca.com/mx/futbol/liga-mx/2026/03/13/69b35c4b22601d54298b45b6.html" target="_blank">Keylor Navas al Club América</a></b> comienza a tomar fuerza como uno de los rumores más llamativos de cara al Liga MX Apertura 2026.El experimentado guardameta costarricense aparece en la órbita de las Águilas ante la lesión de <b>Luis Ángel Malagón,</b> quien estaría fuera de actividad durante varios meses, situación que ha obligado al club azulcrema a analizar alternativas para reforzar su portería con un futbolista de jerarquía.