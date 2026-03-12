Keylor Navas no renueva con Pumas y recibió el llamado del equipo en donde siempre soñó jugar

El experimentado guardameta costarricense aparece en la órbita de las Águilas ante la lesión de Luis Ángel Malagón, quien estaría fuera de actividad durante varios meses, situación que ha obligado al club azulcrema a analizar alternativas para reforzar su portería con un futbolista de jerarquía.

La posible llegada de Keylor Navas al Club América comienza a tomar fuerza como uno de los rumores más llamativos de cara al Liga MX Apertura 2026.

Actualmente, Navas milita en Pumas UNAM, pero su contrato con el conjunto universitario está cerca de finalizar y las negociaciones para una posible renovación no habrían avanzado como se esperaba.

Esta incertidumbre ha abierto la puerta para que el arquero costarricense escuche ofertas de otros clubes, y en ese escenario el América aparece como una de las opciones más atractivas.

Aunque muchos aficionados de Pumas esperan que el guardameta continúe en el equipo, la posibilidad de que salga como agente libre al final de la temporada mantiene abierto el panorama.

En el entorno del portero consideran que este podría ser el momento adecuado para explorar una llegada al América, club con el que en el pasado ha manifestado cierta simpatía e incluso el sueño de vestir su camiseta.

Su experiencia internacional y su vigencia bajo los tres palos lo convierten en una opción atractiva para el equipo de Coapa, que busca reforzarse con figuras consolidadas para volver a competir por el título en el fútbol mexicano.

De concretarse el movimiento, Navas aportaría a las Águilas el peso de una trayectoria marcada por su éxito en Europa, especialmente durante su etapa en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos y se consolidó como uno de los porteros más destacados de su generación.