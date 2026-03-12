No gustará a Messi ni a Lamine Yamal: esta es la sede que toma fuerza para la Finalissima entre España y Argentina

El estadio <b>Santiago Bernabéu </b>es la opción más clara para acoger la <b>Finalissima</b>, que enfrentará a las selecciones de <b>España </b>y <b>Argentina </b>como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el próximo viernes 27 de marzo, a falta del sí definitivo de la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/el-reemplazo-de-arbeola-en-el-bernabeu-la-reaccion-de-mbappe-al-triplete-de-valverde-y-la-frustracion-de-pep-guardiola-PE29692951#image-1" target="_blank">Real Madrid</a> </b>ha mostrado su disposición absoluta a acoger el encuentro, según confirmaron a EFE fuentes del club blanco, tras las dudas suscitadas sobre la celebración del encuentro que iba a jugarse en el estadio de Lusail en Catar.