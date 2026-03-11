Giro inesperado en USA para el Mundial 2026: Donald Trump muestra su nueva postura a FIFA con Irán tras su no participación

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, continuó.El Mundial 2026 se disputará en <a href="https://www.diez.hn/fotogalerias/iran-mundial-estados-unidos-seleccion-irak-repechaje-trump-infantino-CL29668587#image-1">México, Canadá y Estados Unidos</a> desde el próximo 11 de junio. La selección iraní jugará sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.