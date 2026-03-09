Repechaje Mundial 2026: dejó fuera a su máxima figura y esta es la convocatoria para avanzar a United luego de 32 años

<b>Arqueros: </b>Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).<br /><br /><b>Defensores: </b>Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL), Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS), Lucas Macazaga (Leganés B-ESP), Roberto Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Luis Haquín (Al-Tai-ARA), Richet Gómez (Always Ready), Marcelo Torrez (Santos-BRA), Efraín Morales (CF Montréal-EUA), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).<br /><br /><b>Mediocampistas: </b>Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Robson Matheus (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR), Carlos Melgar (Bolívar).<br /><br /><b>Delanteros: </b>Víctor Abrego (The Strongest), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jesús Maraude (Always Ready), Fernando Nava (Always Ready), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR), Enzo Monteiro (FK Auda-LET) y Juan Godoy (Always Ready).