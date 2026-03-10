Mundial 2026

México recibe pésimas noticias para el Mundial: sale lesionado y enciende las alarmas a 93 días de United 2026

El guardameta de la Selección de México salió lesionado y podría perderse el Mundial 2026, según reportes preliminares.

2026-03-10

Las alarmas se encendieron tanto en el Club América como en la Selección de México tras la lesión sufrida por el arquero Luis Malagón durante el partido frente al Philadelphia Union por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El guardameta de las Águilas sintió un fuerte dolor en el pie cuando intentaba despejar el balón. Las primeras sensaciones apuntan a una posible lesión en el tendón de Aquiles, un diagnóstico que, de confirmarse, podría significar varios meses fuera de las canchas.

La situación es especialmente delicada porque una rotura de Aquiles suele requerir cirugía y un largo proceso de recuperación, lo que pondría seriamente en riesgo la presencia de Malagón en el Copa Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para el técnico André Jardine, la posible baja de su arquero titular llega en el peor momento de la temporada. El América se encuentra en plena lucha por el título de la Liga MX y también sigue con vida en la Concacaf, por lo que perder a Malagón obligaría a confiar el arco a los suplentes en la etapa más exigente del calendario.

Luis Malagón salió lesionado en el partido del Club América vs Philadelphia Union por la Concacaf Champions Cup.

La noticia también repercute en el entorno del Tri. El seleccionador Javier Aguirre recibió el reporte mientras se encuentra de gira por Europa, justo cuando se discutía quién sería el portero titular del combinado nacional.

Malagón competía directamente por el puesto con Raúl Rangel, guardameta de las Chivas de Guadalajara, en una lucha que ahora podría dar un giro inesperado.

De acuerdo con el reglamento, el América deberá presentar un parte médico oficial en las próximas 24 horas. Los estudios de imagen, especialmente la resonancia magnética, serán clave para determinar si existe rotura del tendón de Aquiles o alguna otra lesión grave en el tobillo.

Mientras tanto, el escenario abre incluso la posibilidad de que el experimentado Guillermo Ochoa vuelva a tomar protagonismo en la portería de México durante la próxima fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.

