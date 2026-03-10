México recibe pésimas noticias para el Mundial: sale lesionado y enciende las alarmas a 93 días de United 2026

Las alarmas se encendieron tanto en el Club América como en la Selección de México tras la lesión sufrida por el arquero Luis Malagón durante el partido frente al Philadelphia Union por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El guardameta de las Águilas sintió un fuerte dolor en el pie cuando intentaba despejar el balón. Las primeras sensaciones apuntan a una posible lesión en el tendón de Aquiles, un diagnóstico que, de confirmarse, podría significar varios meses fuera de las canchas.

La situación es especialmente delicada porque una rotura de Aquiles suele requerir cirugía y un largo proceso de recuperación, lo que pondría seriamente en riesgo la presencia de Malagón en el Copa Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Para el técnico André Jardine, la posible baja de su arquero titular llega en el peor momento de la temporada. El América se encuentra en plena lucha por el título de la Liga MX y también sigue con vida en la Concacaf, por lo que perder a Malagón obligaría a confiar el arco a los suplentes en la etapa más exigente del calendario.

La noticia también repercute en el entorno del Tri. El seleccionador Javier Aguirre recibió el reporte mientras se encuentra de gira por Europa, justo cuando se discutía quién sería el portero titular del combinado nacional. Malagón competía directamente por el puesto con Raúl Rangel, guardameta de las Chivas de Guadalajara, en una lucha que ahora podría dar un giro inesperado.