México recibe pésimas noticias para el Mundial: sale lesionado y enciende las alarmas a 93 días de United 2026

De acuerdo con el reglamento, el <b>América </b>deberá presentar un parte médico oficial en las próximas 24 horas. Los estudios de imagen, especialmente la resonancia magnética, serán clave para determinar si existe rotura del tendón de Aquiles o alguna otra lesión grave en el tobillo.Mientras tanto, el escenario abre incluso la posibilidad de que el experimentado <b>Guillermo Ochoa </b>vuelva a tomar protagonismo en la portería de <b>México </b>durante la próxima fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.