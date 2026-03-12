Barcelona recibe la respuesta sobre el fichaje de Erling Haaland: Real Madrid ya conoce su postura antes del Mundial

Rafaela Pimenta, representante del delantero del Manchester City Erling Haaland, negó la existencia de contactos con el FC Barcelona o alguno de sus candidatos a las elecciones del próximo 15 de marzo para tratar un posible traspaso de su representado.

"Tenemos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto del club o sus candidatos para su traspaso. Renovó su contrato hace pocos meses, está muy bien en el City, le va muy bien y no tenemos nada que hablar sobre un posible traspaso", afirmó Pimenta en declaraciones a 'La Sexta'.