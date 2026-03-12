Mientras Donald Trump echó a Irán del Mundial 2026, México envía notificación que FIFA ya recibió: "Muy bajo"

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA“Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el mundial”, afirmó.México será una de las sedes del Mundial 2026, que se celebrará por primera vez en tres países y contará con varias ciudades anfitrionas, entre ellas la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey.Como parte de las actividades relacionadas con el torneo, Sheinbaum adelantó un evento público en el centro de la capital.“Aprovecho para decirles que el domingo la Secretaría de Turismo y la jefa de Gobierno están organizando la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo. Todos los que quieran venir va a ser algo muy bonito”, comentó.También explicó que el Gobierno trabaja desde hace más de un año en la estrategia de seguridad para el evento, que incluye la evaluación de distintos riesgos potenciales.