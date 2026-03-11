El CD América confirma lo peor: Revelan la gravedad de la lesión de Luis Malagón, portero de la Selección de México

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes en una clínica al sur de la Ciudad de México, se determinó que el portero sufrió una rotura en el tendón de Aquiles. El propio club dio a conocer el parte médico oficial en sus redes sociales, confirmando la lesión que encendió las alarmas tanto en el equipo como en el entorno de la Selección de México.Aunque el comunicado no especificó el nivel exacto del daño, diversas fuentes cercanas al equipo han señalado que se trata de una rotura parcial del tendón. Este tipo de lesión requiere intervención quirúrgica y un proceso largo de recuperación de hasta seis meses, lo que complica seriamente el regreso del guardameta a las canchas en el corto plazo.