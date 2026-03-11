Mundial 2026

El CD América confirma lo peor: Revelan la gravedad de la lesión de Luis Malagón, portero de la Selección de México

El guardián de la Selección de México se someterá a una cirugía, pero se perderá el Mundial 2026.

    Luis Malagón recibe la peor noticia de cara a la Copa del Mundo.

     Mario O. Figueroa
2026-03-11

El triunfo del Club América frente al Philadelphia Union dejó una noticia amarga para el conjunto azulcrema. Este miércoles 11 de marzo, el cuerpo médico del club confirmó de manera oficial la lesión sufrida por el guardameta mexicano Luis Ángel Malagón, quien salió lastimado durante el encuentro.

Las primeras sospechas sobre la gravedad del problema físico se confirmaron horas después a través de los canales oficiales del club. Aunque el comunicado no detalló completamente el impacto que tendrá en su carrera inmediata, diversas versiones señalan que la lesión prácticamente lo deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes en una clínica al sur de la Ciudad de México, se determinó que el portero sufrió una rotura en el tendón de Aquiles. El propio club dio a conocer el parte médico oficial en sus redes sociales, confirmando la lesión que encendió las alarmas tanto en el equipo como en el entorno de la Selección de México.

Aunque el comunicado no especificó el nivel exacto del daño, diversas fuentes cercanas al equipo han señalado que se trata de una rotura parcial del tendón. Este tipo de lesión requiere intervención quirúrgica y un proceso largo de recuperación de hasta seis meses, lo que complica seriamente el regreso del guardameta a las canchas en el corto plazo.

Malagón viajará en las próximas horas a la ciudad de Guadalajara, donde será intervenido quirúrgicamente este jueves 12 de marzo. La operación se realizará en la clínica del reconocido médico Rafael Ortega, y estará a cargo del especialista en pie y tobillo Luis Carlin.

Después de la cirugía, el arquero iniciará su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica. El tiempo estimado de recuperación ronda los ocho meses, aunque todo dependerá de la evolución que presente el futbolista durante las distintas etapas de su tratamiento y fortalecimiento.

La lesión ocurrió cerca del minuto 37 del partido. Malagón recibió el balón y, al intentar despejar con su pierna derecha, el pie de apoyo perdió estabilidad tras resbalar en el terreno de juego. El movimiento provocó el daño en la zona baja y trasera del pie, específicamente en el talón, desencadenando una de las noticias más duras para el América en la temporada.

Mundial
|