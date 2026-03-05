¿Keylor Navas al Mundial 2030? El nuevo técnico de Costa Rica lo dice de forma contundente

El nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, Fernando "Bocha" Batista, dejó claro que el experimentado guardameta Keylor Navas sigue siendo una opción dentro del nuevo proceso de la escuadra tica en el proceso al Mundial 2030. "Bocha" Batista aseguró que el arquero merece respeto por su exitosa trayectoria y que las puertas están abiertas mientras comienza una nueva etapa en el equipo.

Batista se refirió al actual portero de Pumas UNAM, equipo que compite en la Liga MX, destacando su profesionalismo y la importancia que ha tenido a lo largo de los años en el fútbol internacional y en la selección costarricense. “Navas es un gran profesional, acá empieza un camino nuevo. Hablaré con él, merece respeto por toda su trayectoria. Las puertas de la selección en este momento están abiertas para todos, luego con el pasar del tiempo tomaremos decisiones”, manifestó el estratega. A sus 38 años, Navas continúa activo en el fútbol de alto nivel y sigue siendo considerado uno de los porteros más importantes en la historia del balompié centroamericano. El guardameta inició su carrera profesional en el club Deportivo Saprissa, donde rápidamente se consolidó como figura antes de dar el salto al fútbol europeo. En Europa defendió los colores del Albacete Balompié y posteriormente del Levante UD, equipo con el que ganó reconocimiento internacional tras sus grandes actuaciones en la liga española.