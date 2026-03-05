Centroamérica

¿Keylor Navas al Mundial 2030? El nuevo técnico de Costa Rica lo dice de forma contundente

El argentino envió un mensaje sobre el experimentado arquero de Costa Rica.

    Fernando "Bocha" Batista tiene claro el panorama sobre Keylor Navas en la selección de Costa Rica. Fotos cortesía.
2026-03-05

El nuevo entrenador de la selección de Costa Rica, Fernando "Bocha" Batista, dejó claro que el experimentado guardameta Keylor Navas sigue siendo una opción dentro del nuevo proceso de la escuadra tica en el proceso al Mundial 2030.

"Bocha" Batista aseguró que el arquero merece respeto por su exitosa trayectoria y que las puertas están abiertas mientras comienza una nueva etapa en el equipo.

Batista se refirió al actual portero de Pumas UNAM, equipo que compite en la Liga MX, destacando su profesionalismo y la importancia que ha tenido a lo largo de los años en el fútbol internacional y en la selección costarricense.

“Navas es un gran profesional, acá empieza un camino nuevo. Hablaré con él, merece respeto por toda su trayectoria. Las puertas de la selección en este momento están abiertas para todos, luego con el pasar del tiempo tomaremos decisiones”, manifestó el estratega.

A sus 38 años, Navas continúa activo en el fútbol de alto nivel y sigue siendo considerado uno de los porteros más importantes en la historia del balompié centroamericano.

El guardameta inició su carrera profesional en el club Deportivo Saprissa, donde rápidamente se consolidó como figura antes de dar el salto al fútbol europeo.

En Europa defendió los colores del Albacete Balompié y posteriormente del Levante UD, equipo con el que ganó reconocimiento internacional tras sus grandes actuaciones en la liga española.

Su rendimiento lo llevó a fichar por el poderoso Real Madrid, donde vivió la etapa más exitosa de su carrera al conquistar múltiples títulos, incluyendo tres ediciones consecutivas de la UEFA Champions League entre 2016 y 2018.

Posteriormente continuó su carrera en el Paris Saint-Germain, donde también sumó títulos locales en Francia antes de continuar su trayectoria profesional, que hoy lo tiene defendiendo el arco del conjunto universitario mexicano.

A nivel de selecciones, Keylor Navas ha sido una pieza clave para Costa Rica durante más de una década. El guardameta ha disputado tres Copas del Mundo de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su actuación más recordada se dio en Brasil 2014, cuando fue figura fundamental para que la selección tica alcanzara los cuartos de final, la mejor participación en la historia del país en un Mundial.

Las declaraciones de Batista abren el debate sobre un posible regreso del experimentado portero a la selección, luego de varios meses sin vestir la camiseta nacional. Mientras tanto, el técnico continúa evaluando a los futbolistas que podrían formar parte del nuevo ciclo del combinado costarricense en futuras competiciones internacionales.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
