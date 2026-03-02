'Bocha' Batista llega a Costa Rica y revela por qué decidió dirigir a los ticos: "Lo conversamos en distintas reuniones"

“Es una selección importante y arranca un proceso, un proyecto nuevo. Ya lo hemos hablado con el presidente y con el director deportivo, lo conversamos en distintas reuniones y seduce que es una selección importante”, dijo Batista al explicar por qué aceptó el desafío.

Fernando 'Bocha' Batista aterrizó en Costa Rica como el nuevo timonel de la Selección Mayor , con la misión de rescatar un proyecto que busca clasificar al próximo Mundial. El entrenador argentino de 55 años viene de un frustrado paso por Venezuela , donde no logró el boleto a United 2026 pese a un inicio prometedor. Ahora, enfocado en los ticos, promete un proceso ambicioso desde el día uno.

El Bocha no pierde tiempo: quiere comenzar de inmediato un proceso que culmine con éxito. Tras su salida de Venezuela en medio de críticas por resultados irregulares en las Eliminatorias, Batista ve en Costa Rica la oportunidad de redimirse. La Federación Costarricense de Fútbol apostó por su experiencia en procesos clasificatorios, como el vivido con Argentina Sub-23.

“Lo que puedo dar es mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección para aspirar a cosas importantes. Costa Rica es una selección muy importante, una selección que compite, que ha estado en varios mundiales; cuando empezamos a hablar de la posibilidad de estar, no hubo ningún problema, al contrario, fue fácil”, destacó el estratega en su arribo.

Este compromiso llega en un momento clave para los costarricenses, eliminados en las últimas clasificatorias y con sed de volver a brillar. Batista, con el estilo de juego que impregna, podría ser el revulsivo que necesita el equipo para competir en Concacaf.

Sobre la integración local en su cuerpo técnico, el nuevo DT abrió la puerta a un asistente tico. “Puede ser, lógicamente, gente de Costa Rica, de la Federación. En estos días estaremos terminando de hablar esos temas”, afirmó Batista, mostrando disposición a fusionar conocimiento argentino con raíces centroamericanas.

Fernando Batista se convierte en el sexto entrenador argentino en hacerse cargo de la Selección de Costa Rica. Antes, en el banquillo estuvieron sus coterráneos Claudio Vivas, Gustavo Alfaro, Ricardo La Volpe, Horacio Cordero y Humberto Maschio, quien fue el primero y quien dirigió rumbo a la eliminatoria para el Mundial de Alemania 1974.

