Confirmado: Ronald Gonzáles revela los tres candidatos finales para dirigir a la Selección de Costa Rica

Otro de los candidatos que sonó con fuerza fue el argentino <b>Jorge Célico</b>, actual entrenador del <b>Deportivo Cuenca. </b>En Ecuador, Célico incluso dirigió interinamente a la selección mayor y desempeñó funciones como coordinador de selecciones menores, además de trabajar con la Sub-20 y Sub-23.También quedó descartado el estadounidense <b>Bob Bradley</b>, quien dirigió a la selección de <b>Estados Unidos</b> entre 2007 y 2011 y cuenta con experiencia en clubes europeos como el <b>Le Havre AC</b> y el Swansea City. Su amplio recorrido internacional lo colocaba como una alternativa interesante.Con <b>Guimarães, Célico y Bradley</b> fuera de carrera, la decisión final se centrará entre Moreno, Kluivert y Batista. La Federación espera anunciar al nuevo seleccionador en las próximas semanas, con la misión de encarar el nuevo ciclo y preparar al equipo para los retos que se avecinan.