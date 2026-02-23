Confirmado: Ronald Gonzáles revela los tres candidatos finales para dirigir a la Selección de Costa Rica

En poco más de un mes, la Selección de Costa Rica se alista para disputar sus primeros compromisos del año, con la expectativa de que para entonces ya esté definido su nuevo entrenador. La Federación trabaja contrarreloj para cerrar al estratega que tomará las riendas del proyecto.

En la terna final de candidatos destacan tres nombres internacionales: el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista, conocido como el “Bocha”. Sin embargo, antes de reducirse a estos perfiles, la lista era más amplia y contemplaba otras alternativas.

El exseleccionador Ronald González confirmó a Tigo Sports que Alexandre Guimarães fue una opción real para asumir el cargo. El experimentado técnico estuvo en la órbita federativa, pero finalmente no avanzó en el proceso de selección.