Centroamérica

Confirmado: Ronald Gonzáles revela los tres candidatos finales para dirigir a la Selección de Costa Rica

La lista de la Federación de Costa Rica estaba conformada por cinco entrenadores extranjeros y uno nacional.

2026-02-23

En poco más de un mes, la Selección de Costa Rica se alista para disputar sus primeros compromisos del año, con la expectativa de que para entonces ya esté definido su nuevo entrenador. La Federación trabaja contrarreloj para cerrar al estratega que tomará las riendas del proyecto.

En la terna final de candidatos destacan tres nombres internacionales: el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista, conocido como el “Bocha”. Sin embargo, antes de reducirse a estos perfiles, la lista era más amplia y contemplaba otras alternativas.

El exseleccionador Ronald González confirmó a Tigo Sports que Alexandre Guimarães fue una opción real para asumir el cargo. El experimentado técnico estuvo en la órbita federativa, pero finalmente no avanzó en el proceso de selección.

El mensaje de Edrick Menjívar al fútbol de Centroamérica a pesar de que Olimpia fue eliminado por América

Otro de los candidatos que sonó con fuerza fue el argentino Jorge Célico, actual entrenador del Deportivo Cuenca. En Ecuador, Célico incluso dirigió interinamente a la selección mayor y desempeñó funciones como coordinador de selecciones menores, además de trabajar con la Sub-20 y Sub-23.

También quedó descartado el estadounidense Bob Bradley, quien dirigió a la selección de Estados Unidos entre 2007 y 2011 y cuenta con experiencia en clubes europeos como el Le Havre AC y el Swansea City. Su amplio recorrido internacional lo colocaba como una alternativa interesante.

Con Guimarães, Célico y Bradley fuera de carrera, la decisión final se centrará entre Moreno, Kluivert y Batista. La Federación espera anunciar al nuevo seleccionador en las próximas semanas, con la misión de encarar el nuevo ciclo y preparar al equipo para los retos que se avecinan.

No solo Olimpia: el otro equipo de Centroamérica que fue echado de la Concachampions 2026
Robert Moreno (España), Patrick Kluivert (Países Bajos) y Fernando Batista (Argentina) son los tres candidatos para dirigir a Costa Rica.

Robert Moreno (España), Patrick Kluivert (Países Bajos) y Fernando Batista (Argentina) son los tres candidatos para dirigir a Costa Rica.

 (Mario O. Figueroa)
Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Centroamérica
|
Liga de Costa Rica