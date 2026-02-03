La pregunta que encendió a Medford en su presentación como DT de Saprissa: "Ustedes no entienden, ya dejen ese tema"

Hernán Medford fue presentado este martes como nuevo entrenador de Saprissa. El 'Pelícano' se siente feliz por volver al club de sus amores después de 20 largos años y reconoce que este regreso en algún momento se iba a dar.

Por otra parte, estuvo cerca de mostrar una faceta que lo caracteriza: explotar o disgustarse ante alguna pregunta que no le parece. Pero se contuvo, aunque no del todo cuando le consultaron su opinión cuando se decía que técnicos como él u Óscar 'Machillo' Ramírez están desactualizados.

Vuelta al Saprissa

"Algo muy importante para mí era volver y siempre decía en algún momento se iba a dar y se dio ahora, por eso debo agradecer. Además, siempre sentí apoyo de la afición y son cosas bonitas, que uno dejó aquí. Venimos con la mentalidad de estar en el equipo más ganador de Centroamérica y me siento importante de ser parte de la historia de esta institución. Fui jugador de Saprissa, salí del país y volví, me retiré aquí, fui entrenador y hasta pagué para jugar aquí".

¿Por qué se esperó tanto tiempo para volver?

"Siempre dije que en cualquier momento podía estar y estoy acá, recordar por qué no estuve antes no vale la pena. Tal vez eran los 20 años que debía esperar para volver, pero siempre con la conciencia tranquila. Aquí estamos y estoy contento. Cuando a uno le abren las puertas hay que estar contento, uno ha madurado un poco más, es parte del fútbol y estamos bien".

Plantel de Saprissa

"No ha habido tiempo para trabajar y el jueves ya hay partido, pero hay un equipo de calidad, saben que deben exigirse más y asumen responsabilidades. Cuando se asumen las responsabilidades se tiene la oportunidad de cambiar. Estoy feliz con la plantilla".