La pregunta que encendió a Medford en su presentación como DT de Saprissa: "Ustedes no entienden, ya dejen ese tema"

<b>¿Qué piensa cuando le dicen que es un DT desactualizado? </b>"Lo que pasa es que ese término ni saben, ni entienden. Hay gente que habla de términos y ni saben. Hablan de Óscar Ramírez, ganador; hablan de Hernán Medford, ganador; pero estamos ahí para hablar y vender a costillas de nosotros. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Les voy a dar algo, porque a veces no averiguan. Se habla algo de la actualización del técnico costarricense y, como ustedes no entienden, les pregunto: ¿saben cuántas horas nos piden de actualización en la Federación para renovar nuestros carnés? ¿Lo saben? Entonces, ¿por qué hablan de actualización?". "Nos piden casi 200 horas. Al final del 2026, a los dos entrenadores aquí se nos acaban (Geiner Segura y Raúl Ovares, sus asistentes). Hay que hacer 200 horas, casi una carrera completa, para los que no sabían, ya dejen ese tema. Para tener el carnecito hay que saber. Déjense de eso, que es minimizar al técnico tico. Vea que es difícil y hablan sin averiguar". "Eso implica casi una carrera. El entrenador tico está actualizado. En los últimos 30 años, el 95% de los técnicos ticos han ganado campeonatos. Es hora de que nos valoren".