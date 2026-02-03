Centroamérica

La pregunta que encendió a Medford en su presentación como DT de Saprissa: "Ustedes no entienden, ya dejen ese tema"

Hernán Medford respondió fiel a su estilo cuando le cuestionaron si era un técnico desactualizado.

Hernán Medford fue presentado este martes como nuevo entrenador de Saprissa. El 'Pelícano' se siente feliz por volver al club de sus amores después de 20 largos años y reconoce que este regreso en algún momento se iba a dar.

Por otra parte, estuvo cerca de mostrar una faceta que lo caracteriza: explotar o disgustarse ante alguna pregunta que no le parece. Pero se contuvo, aunque no del todo cuando le consultaron su opinión cuando se decía que técnicos como él u Óscar 'Machillo' Ramírez están desactualizados.

Vuelta al Saprissa

"Algo muy importante para mí era volver y siempre decía en algún momento se iba a dar y se dio ahora, por eso debo agradecer. Además, siempre sentí apoyo de la afición y son cosas bonitas, que uno dejó aquí. Venimos con la mentalidad de estar en el equipo más ganador de Centroamérica y me siento importante de ser parte de la historia de esta institución. Fui jugador de Saprissa, salí del país y volví, me retiré aquí, fui entrenador y hasta pagué para jugar aquí".

¿Por qué se esperó tanto tiempo para volver?

"Siempre dije que en cualquier momento podía estar y estoy acá, recordar por qué no estuve antes no vale la pena. Tal vez eran los 20 años que debía esperar para volver, pero siempre con la conciencia tranquila. Aquí estamos y estoy contento. Cuando a uno le abren las puertas hay que estar contento, uno ha madurado un poco más, es parte del fútbol y estamos bien".

Plantel de Saprissa

"No ha habido tiempo para trabajar y el jueves ya hay partido, pero hay un equipo de calidad, saben que deben exigirse más y asumen responsabilidades. Cuando se asumen las responsabilidades se tiene la oportunidad de cambiar. Estoy feliz con la plantilla".

¿Cómo se encuentra para afrontar este nuevo reto?

"Trataremos de que se vea la mejor versión. He tenido muchos triunfos, algunos fracasos, es normal en esto, y tengo en mi conciencia que donde he ido algo he dejado. He ido creciendo, madurando y aprendiendo más. He estado creciendo poco a poco y está bonito volver a demostrarlo".

Momento de Saprissa

"En Saprissa siempre va a existir presión, esta institución siempre vive bajo presión. En este instante, el equipo no está lejos de meterse en zona de clasificación, estamos positivos y creo que debemos estar en otra posición, y vamos a trabajar para eso. Los jugadores son conscientes de que algunas cosas no se han hecho bien, hay autocrítica y esto puede cambiar".

¿Sueña con este título 41 para Saprissa?

"Sí, claro. La visualización siempre la manejamos en el fútbol, esa es la mentalidad de uno. Yo vengo a buscar el campeonato, pero el buscar es trabajar en eso y mentalizarse uno. En Saprissa siempre es obligación buscar el campeonato".

Papel de los jóvenes

"Siempre me han gustado los jóvenes y les he dado oportunidad, puedo dar la lista de los que debuté y triunfaron. Siempre defiendo lo nuestro y estoy feliz con la planilla que tengo".

¿Qué piensa cuando le dicen que es un DT desactualizado?

"Lo que pasa es que ese término ni saben, ni entienden. Hay gente que habla de términos y ni saben. Hablan de Óscar Ramírez, ganador; hablan de Hernán Medford, ganador; pero estamos ahí para hablar y vender a costillas de nosotros. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Les voy a dar algo, porque a veces no averiguan. Se habla algo de la actualización del técnico costarricense y, como ustedes no entienden, les pregunto: ¿saben cuántas horas nos piden de actualización en la Federación para renovar nuestros carnés? ¿Lo saben? Entonces, ¿por qué hablan de actualización?".

"Nos piden casi 200 horas. Al final del 2026, a los dos entrenadores aquí se nos acaban (Geiner Segura y Raúl Ovares, sus asistentes). Hay que hacer 200 horas, casi una carrera completa, para los que no sabían, ya dejen ese tema. Para tener el carnecito hay que saber. Déjense de eso, que es minimizar al técnico tico. Vea que es difícil y hablan sin averiguar".

"Eso implica casi una carrera. El entrenador tico está actualizado. En los últimos 30 años, el 95% de los técnicos ticos han ganado campeonatos. Es hora de que nos valoren".

