Jugadores de la Liga Nacional apuntan para ir al Mundial 2026: los convocados de Panamá para enfrentar a Bolivia y México

<b>Porteros</b>: John Gunn (NE Revolution II, EE.UU.) y Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, VEN).. <b>Defensas</b>: Richard Peralta (Monagas SC, VEN), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN), Daniel Aparicio (Real España, HON), Javier Rivera (CD Marathón, HON), Aimar Sánchez (NY Red Bull II, EE.UU.), Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido,PAN), Juan Hall (Sporting SM, PAN), Luis Asprilla (Tauro FC,PAN), Omar Córdoba (CD Plaza Amador, PAN), Orman Davis (CA Independiente, PAN) y Kevin Galván (San Francisco FC,PAN).. <b>Centrocampistas</b>: Jovani Welch (Monagas SC, VEN), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba, COL), Ricardo Phillips Jr (CD Plaza Amador, PAN), Angel Caicedo (CA Independiente, PAN), Giovany Herbert (Dep Árabe Unido, PAN), Héctor Hurtado (Sporting SM, PAN), Abdul Knight (CD Plaza Amador, PAN) y José Murillo (CD Plaza Amador, PAN).. <b>Delanteros</b>: Kadir Barria (Botafogo, BRA), Saed Díaz (Tauro FC, PAN) y Gustavo Herrera (Sporting SM, PAN