Jugadores de la Liga Nacional apuntan para ir al Mundial 2026: los convocados de Panamá para enfrentar a Bolivia y México

Kadir Barría y Gustavo Herrera lideran lista de Panamá para amistosos con Bolivia y México

2026-01-14

La selección de fútbol de Panamá afrontará los partidos amistosos ante sus pares de Bolivia y México con Kadir Barría y Gustavo Herrera como figuras en el ataque, según se dio a conocer este miércoles por parte del seleccionador de la Roja centroamericana, Thomas Christiansen.

La lista de jugadores convocados está integrada por 9 que militan en el extranjero y por 15 pertenecientes a clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Antes de presentar la lista para estos dos compromisos, que no hacen parte de las fechas FIFA, el seleccionador panameño dejó claro que el objetivo es competir y mostrar una buena imagen.

"Tenemos que presentar un equipo competitivo, queremos agradar y ver si podemos abrir los ojos a mucha gente para que estos jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) u otros legionarios tengan mejores oportunidades", expresó.

Según la Federación Panameña de Fútbol (FPF), el grupo de jugadores y el cuerpo técnico viajarán el jueves a Bolivia para encarar el primero de los dos encuentros programados.

A su llegada a Santa Cruz, el equipo se entrenará el viernes y el sábado para posteriormente trasladarse a la ciudad de Tarija y cumplir con la parte final de la planificación, agregó el comunicado oficial.

Panamá se medirá el domingo con Bolivia en el Estadio IV Centenario de Tarija.

Posteriormente, el jueves 22 de enero, recibirá a México en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

- Lista de jugadores convocados de Panamá para enfrentar a México y Bolivia

Porteros: John Gunn (NE Revolution II, EE.UU.) y Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, VEN).

. Defensas: Richard Peralta (Monagas SC, VEN), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN), Daniel Aparicio (Real España, HON), Javier Rivera (CD Marathón, HON), Aimar Sánchez (NY Red Bull II, EE.UU.), Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido,PAN), Juan Hall (Sporting SM, PAN), Luis Asprilla (Tauro FC,PAN), Omar Córdoba (CD Plaza Amador, PAN), Orman Davis (CA Independiente, PAN) y Kevin Galván (San Francisco FC,PAN).

. Centrocampistas: Jovani Welch (Monagas SC, VEN), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba, COL), Ricardo Phillips Jr (CD Plaza Amador, PAN), Angel Caicedo (CA Independiente, PAN), Giovany Herbert (Dep Árabe Unido, PAN), Héctor Hurtado (Sporting SM, PAN), Abdul Knight (CD Plaza Amador, PAN) y José Murillo (CD Plaza Amador, PAN).

. Delanteros: Kadir Barria (Botafogo, BRA), Saed Díaz (Tauro FC, PAN) y Gustavo Herrera (Sporting SM, PAN

