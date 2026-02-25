Confirmado: Federación de Costa Rica elige a su nuevo director técnico rumbo al Mundial 2030

Fernando Batista fue elegido como el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, en una decisión que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Tras varias reuniones en San Rafael de Alajuela, los dirigentes analizaron perfiles, proyectos y metodologías antes de decidirse por el estratega sudamericano para liderar el proyecto rumbo a los próximos desafíos internacionales. El proceso de selección fue amplio y detallado, e incluyó entrevistas y presentaciones formales de varios candidatos. El director de Selecciones Nacionales, Rónald González Brenes, encabezó las conversaciones con el neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno antes de reunirse con Batista, quien finalmente convenció a la mayoría de los federativos con su propuesta de trabajo.

Aunque en un inicio Moreno parecía favorito para asumir el cargo, la propuesta metodológica del argentino terminó inclinando la balanza a su favor. Su enfoque se ha centrado en el orden táctico y el desarrollo integral del futbolista, aspectos que sedujeron a los dirigentes al momento de evaluar qué tipo de proyecto desean implementar de cara al futuro del combinado tico. Batista llega al banquillo tico tras su paso como director técnico de la selección de Venezuela, donde compitió hasta las últimas fechas del proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026. Si bien no logró la clasificación, mantuvo a su equipo en la pelea hasta el final y consolidó una identidad de juego clara, algo que valoraron mucho en Costa Rica al considerar su contratación. Dentro de la Federación se resaltó que el estilo de Batista tiene similitudes con el trabajo realizado por Gustavo Alfaro en sus etapas anteriores al mando de la selección, lo que representaría una especie de continuidad metodológica tras las buenas sensaciones dejadas en competencias como la Copa América 2024. Esta continuidad fue uno de los puntos fuertes que ayudó a decantar la decisión final hacia el técnico argentino.