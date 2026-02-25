Confirmado: Federación de Costa Rica elige a su nuevo director técnico rumbo al Mundial 2030

<b>Fernando Batista</b> fue elegido como el nuevo técnico de la <b>Selección de Costa Rica</b> por el Comité Ejecutivo de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/ronald-gonzales-revela-seis-candidatos-finales-para-dirigir-seleccion-de-costa-rica-FM29435891" target="_blank">Federación Costarricense de Fútbol</a></b>, en una decisión que marca el comienzo de un nuevo ciclo. Tras varias reuniones en <b>San Rafael de Alajuela</b>, los dirigentes analizaron perfiles, proyectos y metodologías antes de decidirse por el estratega sudamericano para liderar el proyecto rumbo a los próximos desafíos internacionales.El proceso de selección fue amplio y detallado, e incluyó entrevistas y presentaciones formales de varios candidatos. El director de Selecciones Nacionales, <b>Rónald González Brenes</b>, encabezó las conversaciones con el neerlandés<b> Patrick Kluivert y el español Robert Moreno</b> antes de reunirse con Batista, quien finalmente convenció a la mayoría de los federativos con su propuesta de trabajo.