Perdió contra México y señala el problema que Panamá debe solucionar antes del Mundial 2026: "Es algo pendiente"

"Yo creo que es para estar orgulloso del partido que han hecho los pelaos. Cuando se ve un partido así contra una selección como México, aunque sea con jugadores locales, competir de tú a tú hasta el último minuto tiene mucho mérito", afirmó el técnico en conferencia de prensa, tras el duelo de preparación.

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, se mostró satisfecho y orgulloso por el rendimiento de sus jugadores tras el partido amistoso disputado este jueves ante México, pese a la derrota 0-1, y destacó el crecimiento del fútbol local y el esfuerzo colectivo de un equipo con poco tiempo de trabajo conjunto.

Christiansen reconoció que el desarrollo del encuentro fue el esperado, con mayor dominio del conjunto mexicano debido a su calidad y a la inercia de su juego.

"Sabíamos cómo iba a ser el patrón del partido, con ellos llevando la iniciativa, y a nosotros nos tocaba sufrir e intentar aprovechar los momentos con balón", explicó.

El entrenador también subrayó como uno de los aspectos más positivos el crecimiento de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el objetivo cumplido de observar individualmente a varios futbolistas con miras a futuras convocatorias.

"Más allá de lo colectivo, que es difícil de evaluar por el poco tiempo de trabajo, la idea era ver a los jugadores de manera individual y darles la posibilidad de mostrarse. Varios de estos chicos pueden estar en la próxima convocatoria de marzo", señaló.

Sobre el delantero Kadir Barria, Christiansen aclaró: "sabíamos que iba a ser un partido difícil para él, estaba solo con los centrales, tenía que moverse de lado a lado para presionar. Pero ha mostrado madurez futbolística, es un jugador inteligente e interesante, y vamos a seguir observándolo, como a otros tantos”.

El seleccionador panameño admitió las dificultades para mantener la posesión, el orden y generar ocasiones claras.