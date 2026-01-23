Perdió contra México y señala el problema que Panamá debe solucionar antes del Mundial 2026: "Es algo pendiente"

<b>Christiansen </b>reconoció que el desarrollo del encuentro fue el esperado, con mayor dominio del conjunto mexicano debido a su calidad y a la inercia de su juego."Sabíamos cómo iba a ser el patrón del partido, con ellos llevando la iniciativa, y a nosotros nos tocaba sufrir e intentar aprovechar los momentos con balón", explicó.El entrenador también subrayó como uno de los aspectos más positivos el crecimiento de la<b> Liga Panameña de Fútbol (LPF) </b>y el objetivo cumplido de observar individualmente a varios futbolistas con miras a futuras convocatorias."Más allá de lo colectivo, que es difícil de evaluar por el poco tiempo de trabajo, la idea era ver a los jugadores de manera individual y darles la posibilidad de mostrarse. Varios de estos chicos pueden estar en la próxima convocatoria de marzo", señaló.Sobre el delantero <b>Kadir Barria, Christiansen aclar</b>ó: "sabíamos que iba a ser un partido difícil para él, estaba solo con los centrales, tenía que moverse de lado a lado para presionar. Pero ha mostrado madurez futbolística, es un jugador inteligente e interesante, y vamos a seguir observándolo, como a otros tantos”.El seleccionador panameño admitió las dificultades para mantener la posesión, el orden y generar ocasiones claras.