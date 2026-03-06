Centroamérica

Selección de Nicaragua lo confirma: reconocido entrenador asume como técnico interino

La Federación Nicaragüense de Fútbol confirmó el interinato del entrenador pinolero Otoniel Olivas.

  • Selección de Nicaragua lo confirma: reconocido entrenador asume como técnico interino

    La Selección de Nicaragua confirmó a su director técnico interino para el amistoso de marzo.

     Mario O. Figueroa
2026-03-06

La Federación Nicaragüense de Fútbol emitió un comunicado oficial para informar sobre cambios en la dirección técnica de la Selección Nacional de Nicaragua de cara a la próxima fecha FIFA del mes de marzo.

En el documento se confirma que el entrenador Ramón Otoniel Olivas Ruiz asumirá el cargo de director técnico interino del combinado pinolero mientras se define al estratega que ocupará el puesto de forma permanente.

La federación explicó que la decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo con el objetivo de mantener la continuidad del trabajo de la selección en sus próximos compromisos internacionales.

¿Keylor Navas al Mundial 2030? El nuevo técnico de Costa Rica lo dice de forma contundente

Asimismo, destacaron que Olivas es uno de los técnicos más experimentados del fútbol nicaragüense, con una destacada trayectoria tanto en clubes como en procesos dentro de la selección nacional.

Uno de los logros más recordados del estratega fue conseguir la histórica clasificación de Nicaragua a la Copa Oro de la Concacaf 2009, un hito importante para el crecimiento del fútbol del país.

Finalmente, la federación señaló que continúa trabajando en los detalles para nombrar al entrenador que tomará las riendas de la selección de manera definitiva, pensando en los futuros compromisos oficiales del equipo nacional

La Federación de Fútbol Nicaragua confirmó a Otoniel Olivas como entrenador interino para el duelo de la FECHA FIFA.

La Federación de Fútbol Nicaragua confirmó a Otoniel Olivas como entrenador interino para el duelo de la FECHA FIFA.


Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn