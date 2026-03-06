Selección de Nicaragua lo confirma: reconocido entrenador asume como técnico interino

Asimismo, destacaron que Olivas es uno de los técnicos más experimentados del fútbol nicaragüense, con una destacada trayectoria tanto en clubes como en procesos dentro de la selección nacional.Uno de los logros más recordados del estratega fue conseguir la histórica clasificación de Nicaragua a la Copa Oro de la Concacaf 2009, un hito importante para el crecimiento del fútbol del país.Finalmente, la federación señaló que continúa trabajando en los detalles para nombrar al entrenador que tomará las riendas de la selección de manera definitiva, pensando en los futuros compromisos oficiales del equipo nacional