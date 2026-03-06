Selección de Nicaragua lo confirma: reconocido entrenador asume como técnico interino

La Federación Nicaragüense de Fútbol emitió un comunicado oficial para informar sobre cambios en la dirección técnica de la Selección Nacional de Nicaragua de cara a la próxima fecha FIFA del mes de marzo.

En el documento se confirma que el entrenador Ramón Otoniel Olivas Ruiz asumirá el cargo de director técnico interino del combinado pinolero mientras se define al estratega que ocupará el puesto de forma permanente.

La federación explicó que la decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo con el objetivo de mantener la continuidad del trabajo de la selección en sus próximos compromisos internacionales.