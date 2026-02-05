Panamá se va a otro continente para disputar sus próximos juegos rumbo al Mundial 2026

El combinado canalero aprovechará la fecha FIFA de marzo para medirse ante un rival de exigencia física y táctica, con el objetivo de seguir consolidando su proyecto deportivo y evaluar variantes dentro del plantel.

La selección de Panamá confirmó oficialmente que disputará dos partidos amistosos frente a Sudáfrica los próximos 27 y 31 de marzo, como parte de su preparación de cara a los compromisos oficiales del calendario internacional rumbo al Mundial United 2026.

Los encuentros a desarrollarse en las tierras sudafricanas permitirán al cuerpo técnico panameño dar continuidad a su idea de juego, además de observar a jugadores que buscan ganarse un lugar en la selección absoluta. Sudáfrica, conocida por su intensidad y velocidad, representa un desafío ideal para medir el nivel competitivo del equipo.

Ambos partidos se disputarán en un lapso de cuatro días, lo que también servirá para rotar futbolistas y probar diferentes esquemas, pensando en torneos oficiales y eliminatorias futuras.

Estos amistosos forman parte del plan de trabajo de la Federación Panameña de Fútbol, que apunta a mantener a la selección con ritmo internacional constante, enfrentando rivales de distintas confederaciones.

TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Panamá buscará aprovechar la serie ante Sudáfrica para fortalecer su funcionamiento colectivo, corregir detalles tácticos y seguir creciendo en el ranking y la confianza del grupo.

La convocatoria oficial y las sedes de los encuentros se darán a conocer en los próximos días, generando expectativa entre la afición canalera de cara a una nueva presentación internacional de su selección.

En el Mundial 2026, Panamá quedó encuadrada en el Grupo L, donde enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana. Sudáfrica está en el Grupo A junto con México, Corea del Sur y un ganador del repechaje europeo.