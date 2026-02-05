Panamá se va a otro continente para disputar sus próximos juegos rumbo al Mundial 2026

Los encuentros a desarrollarse en las tierras sudafricanas permitirán al cuerpo técnico panameño dar continuidad a su idea de juego, además de observar a jugadores que buscan ganarse un lugar en la selección absoluta. <b>Sudáfrica</b>, conocida por su intensidad y velocidad, representa un desafío ideal para medir el nivel competitivo del equipo.Ambos partidos se disputarán en un lapso de cuatro días, lo que también servirá para rotar futbolistas y probar diferentes esquemas, pensando en torneos oficiales y eliminatorias futuras.Estos amistosos forman parte del plan de trabajo de la Federación Panameña de Fútbol, que apunta a mantener a la selección con ritmo internacional constante, enfrentando rivales de distintas confederaciones.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247" target="_blank">TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026</a></b>Panamá buscará aprovechar la serie ante Sudáfrica para fortalecer su funcionamiento colectivo, corregir detalles tácticos y seguir creciendo en el ranking y la confianza del grupo.La convocatoria oficial y las sedes de los encuentros se darán a conocer en los próximos días, generando expectativa entre la afición canalera de cara a una nueva presentación internacional de su selección.<b>En el Mundial 2026</b>, Panamá quedó encuadrada en el Grupo L, donde enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana. Sudáfrica está en el Grupo A junto con México, Corea del Sur y un ganador del repechaje europeo.