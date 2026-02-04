Confirmado: Argentina toma decisión final sobre el amistoso contra Honduras antes del Mundial 2026

Mientras en la <b>Federación de Fútbol de Honduras (FFH)</b> no hay un pronunciamiento oficial acerca del partido amistoso que la Selección Nacional tenía previsto disputar ante <b>Argentina, </b>desde el país albiceleste dan por suspendido el encuentro que estaba previsto a disputarse en las vísperas del <b>Mundial 2026.</b>Fuentes cercanas a la <b>Asociación del Fútbol Argentino (AFA)</b> confiaron a <b>DIARIO DIEZ </b>que el compromiso ante la Bicolor ya no se va a realizar y el equipo de Lionel Scaloni ya anda buscando un nuevo rival para foguearse previo a la Copa del Mundo.