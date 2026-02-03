¡Escándalo en Concacaf! Sub-17 Surinam queda fuera del Premundial en Honduras por un grave error administrativo

Un verdadero escándalo sacude al Premundial Sub-17 de Concacaf luego de confirmarse que la selección de Surinam no se hará presente en el torneo clasificatorio que se disputa en Honduras. Múltiples reportes indicaban desde las últimas horas que el combinado caribeño, que debía viajar esta misma noche, no saldría rumbo a la sede, generando una fuerte incertidumbre sobre su participación. Varios futbolistas de la diáspora habrían abandonado la concentración, situación vinculada a serios problemas internos durante la preparación del equipo. La falta de claridad oficial en un primer momento aumentó la confusión y encendió las alarmas dentro de la organización del torneo juvenil.

Uno de los puntos más críticos es que ya no existe la posibilidad de inscribir nuevos jugadores, ya que las listas oficiales fueron entregadas con antelación a la Concacaf. Esta situación dejó sin margen de maniobra a Surinam, imposibilitando cubrir las vacantes y limitando cualquier intento de solución inmediata para completar la plantilla. Posteriormente, la Federación Surinamesa de Fútbol (SVB) emitió un comunicado asumiendo plena responsabilidad por lo ocurrido. La entidad reconoció que, debido a un error administrativo, siete jugadores no fueron registrados correctamente ante la Concacaf, lo que los dejó inelegibles para disputar los partidos de clasificación al Mundial Sub-17.