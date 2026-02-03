¡Escándalo en Concacaf! Sub-17 Surinam queda fuera del Premundial en Honduras por un grave error administrativo

La SVB ofreció disculpas públicas a los jugadores afectados, a sus familias y a la sociedad surinamesa, detallando que, aunque se planteó una alternativa para que los futbolistas viajaran como parte de la delegación, el número de jugadores disponibles resultó insuficiente para competir. Ante este escenario, se gestionó el retorno de los jugadores de la diáspora a los Países Bajos.La ausencia de Surinam representa un duro golpe deportivo y formativo para su selección juvenil, además de abrir el debate sobre posibles sanciones o multas por parte de la Concacaf. En lo deportivo, Honduras se verá directamente beneficiada, ya que estaba programada para debutar ante Surinam el viernes 6 de febrero, pero ahora iniciará su camino el domingo 8 frente a Guyana a las 8:00 de la noche, quedando únicamente Guyana y Bermudas como rivales rumbo al Mundial Sub-17 de Qatar.