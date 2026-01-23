Ariel Bustamante adelanta los seis ‘europeos’ para Honduras, el caso Keyrol y palpita el Premundial: “Tenemos una buena generación"

Ariel Bustamante, director deportivo de selecciones menores de Honduras, charló en exclusiva con DIARIO DIEZ, en donde dio detalles de los proyectos en los que están trabajando de cara a los premundiales y torneos preolímpicos. En esta interesante entrevista, Bustamante adelantó que la Federación de Fútbol está trabajando a tope para traer la legión catracha de Europa. Asimismo, tocó el fracaso de La H en el Mundial Sub-17, la salida de Israel Canales y los preparativos del Premundial a realizarse en suelo catracho. ¿Qué dijo de Keyrol Figueroa?

LA ENTREVISTA

¿Qué plan hay para darle seguimiento, para tratar de convencer a todos esos talentos que tienen una doble nacionalidad pero que por sus venas corre la sangre catracha? Sí, yo creo que, desde el año pasado, cuando estuvimos en el Premundial casi en esta fecha, desde el año pasado también hacíamos una entrevista muy parecida a esta y hablábamos de eso, de cuántos chicos podían estar viniendo. Se abrió una ventana de traer jugadores de Europa. En un Premundial tuvimos dos jugadores que jugaban en Europa, que nunca se había dado en el Premundial pasado: Nico Balbás y Luis Suazo estuvieron acá. También estuvieron chicos de Estados Unidos, del Dallas, de selecciones. Ahora tenemos un jugador del Inter de Miami.

Entonces, dentro de todo este año hemos tenido muchos chicos. Mi correo no para de recibir mensajes y videos, chicos que me mandan videos que quieren estar acá. Yo creo que, vuelvo a repetir, esa apertura en el Premundial pasado, donde estos chicos vinieron de Europa, que fueron bien tratados, que dieron una buena intención de venir, abrió puertas para que más chicos vinieran. En este año ellos recibieron mucha información, esa información yo la llevo al staff técnico, ellos miran los videos, valoran, y después está un tema administrativo también, en el que estamos mejorando la comunicación. ¿Por qué? Porque mandan videos, “mi hijo juega” o “tengo un chico acá”, pero no tienen papeles. El tema de hacer papeles hondureños fuera del país no es tan rápido. Si no lo pusieron en un acta de nacimiento aquí, demora entre cuatro a seis meses ese proceso, y no es un proceso de federación, sino un proceso migratorio que necesitan realizarse en tiempo y forma. Entonces hay un tema administrativo también, que no todos los chicos pueden ser visualizados, porque si no tienen el pasaporte hondureño es imposible competir con Honduras en ese sentido. Se mandan cartas a los consulados para acelerar los procesos, pero hay procesos que tienen que llevar su cauce. Vuelvo a repetir, se ha abierto bastante la oportunidad de chicos que han sido formados afuera. Sabemos que la migración no solamente es hacia Estados Unidos; hace 15 o 20 años atrás la migración también fue para Europa. Chicos que nacieron acá, se fueron con tres o cuatro años e hicieron sus formativas en España, Inglaterra u otros países de Europa, y ellos también han sido visualizados. Hay una apertura muy buena en ese sentido. En este año de trabajo, desde el Premundial pasado a ahora, muchos chicos han venido a microciclos y han participado en competencias U-16, U-19 y Premundial. Han estado chicos que nacieron afuera o se fueron muy chiquitos de acá y están viviendo en otro país. Cuando se topan estos futbolistas con los nacionales, ¿es mucha la diferencia o cómo han percibido ustedes este tema? Hemos visto en los dos procesos cosas diferentes. En el proceso 2008 vinieron más chicos de afuera, tuvimos cuatro. En este caso solamente uno, porque el nivel de cada generación es diferente. Esa es una realidad. Hay chicos que compiten en segunda división, otros que ya han debutado en primera. Esta generación 2009 es una muy buena generación y al chico que viene de afuera le cuesta competir a este nivel. Sabemos que hay muchos más chicos en Europa, muy bien formados, en muy buenos equipos, y la idea es poder traerlos si clasificamos al Mundial, para que sean observados en este proyecto hasta Catar 2026. Primero hay que clasificar.

¿Por qué no sigue Israel Canales en la Selección Sub-17? Bueno, tuvo el proceso de todo lo que fue la selección, se llegó al Mundial y se terminaba el contrato en diciembre. No fue que se despidió, sino que al terminar el contrato nos juntamos con el Comité Ejecutivo. Vimos que ahora teníamos un proceso Sub-17 por delante, habían resultados por medio que tal vez no fueron los mejores, entonces se decidió no renovar el contrato. No hubo ningún otro tema. ¿Lo que sucedió en el Mundial fue lo que lo liquidó a él? Bueno, yo creo que esos resultados fueron importantes para la federación y para el Comité. Sabemos que cada Mundial es complicado, cada entrenador juega desde una vitrina, para él y para la federación. Entonces puede haber sido una de las razones por las que se tomó la decisión de que Israel no continuara con nosotros, pero casi llegó al Mundial, estuvo en varios Mundiales y creo que nadie puede dudar de la capacidad de Israel en ese sentido. Luego de lo que sucedió en el Mundial Sub-17, el penoso papel que tuvo Honduras en Guatemala, en los Juegos Centroamericanos, Sí, por los jugadores que había y se esperaba que fuera más importante el papel de ellos.

Quedamos en fase de grupo Sí, en fase de grupo con dos partidos, contra Costa Rica y contra Panamá, que nos empataron en el último minuto y quedamos. De ese Centroamericano me está hablando, ¿verdad? Nosotros también teníamos, recuerde, y esto no es una excusa, jugadores de clubes en los cuales no fueron a ese Centroamericano. Tal vez un Derek Moncada, Edwin Lobo, Nixon Cruz, no importa. O sea, jugadores que pudieron estar, los clubes decidieron no prestar. Nosotros, vuelvo a repetir, la selección, los jugadores son de los clubes, no son nuestros. Entonces ellos deciden prestar o no. Cuando usted habla de un deplorable resultado, si hacemos el 3-0 en el último minuto que no podemos contra Panamá, nadie estaría hablando de deplorable. Es fútbol y son resultados. Entiendo que la afición quiere que esté siempre Honduras, pero acá es un tema de formación. Se hablaba del Centroamericano, quedamos fuera del Panamericano, de Olimpiada. Creo que hay que informarse mejor. No está fuera del Panamericano ni de Olimpiada. El Panamericano se decide ahora en el Premundial Sub-20. Entonces, ¿era deplorable, se cortó el ciclo olímpico? No. Se perdió la posibilidad de ir al Centroamericano y del Caribe en agosto del año pasado. Vuelvo a repetir, es formación de jugadores. Entonces se sepultó ese proceso, se sepultó al profesor Orlando López, que venía haciendo un trabajo muy bueno con esa Sub-20. Se trajeron chicos de afuera, se trajo ahora a Jayden Contreras, un chico que jugó en Estados Unidos y ahora está en el Dallas. Todo ese proceso se ha hablado. El partido contra Costa Rica, si lo vieron, fallamos un penal, tuvimos tres opciones más. Guatemala pone los grupos porque no es por sorteo. Costa Rica, Panamá y Honduras acá. “Mátense ustedes si ganan un partido”. Tal vez con un sorteo normal estábamos todos en el Centroamericano. Jugamos dos amistosos contra Guatemala y ganamos los dos. Guatemala va porque está en otro grupo. Eso no depende de la federación, depende de la propuesta del torneo.

Fuimos con todos los chicos de la edad, no por menor calidad. Competimos, esto es fútbol. Perdemos un partido, empatamos faltando dos minutos cuando teníamos un 3-0, una fatalidad. Con dos fatalidades ya es deplorable. No, es proceso. Y en el tema del Mundial de Qatar Sí, estamos muy lejos de competir. Hay un tema de preparación de jóvenes, proyecto país, dónde entrenan los chicos. Con nosotros entrenan tres veces por semana. ¿Conoce la Casa La H? Tenemos la mejor estructura del país, pero no basta. Mire Zambia, mire dónde entrenan los clubes. A eso tenemos que llegar. Esta generación no es mala, estamos ilusionados. Tener una mala tarde te deja fuera de un Mundial. Tenemos que mejorar preparación, jugar afuera, conocer canchas, entornos. Si no, es otro deporte el Mundial. ¿Cuáles podrían decir que son los futbolistas llamados o que se prefieran a brillar en la selección en los próximos años? ¿Con nombres? No, con nombres no diría. Pero ahí, vuelvo a repetir, lo va a ver en esta generación. Creo que esta generación ilusiona. No me gusta darle nombres porque estoy presionando a un chico de 19 años, como diciendo “bueno, vos vas a llegar dentro de cuatro años”. Pero sí tenemos visualizado que ahora, con esto de jugar mundiales todos los años, usted imagínese que en cinco años estos chicos van a pasar por mundiales. Cien chicos van a pasar, clasificando primero Dios a todos los mundiales, cien chicos mínimos van a pasar por un Mundial Sub-17. Si usted potencia de tres a cuatro chicos de cada selección para la selección mayor, estamos hablando de 30 jugadores que puedan llegar a una selección mayor, potenciando. Entonces, vuelvo a repetir, estos festivales que hacen todos los años para nosotros son una muy buena idea. ¿Por qué? Porque están jugando mundiales todos los años. Veintiún chicos, primero Dios hay que clasificar, pero confiando que vamos a clasificar todos los años a los mundiales, 21 chicos todos los años van a jugar un Mundial Sub-17.

Y si de esos 21 usted potencia tres a cuatro jugadores, estamos hablando de casi 30 jugadores que han jugado mundiales y que están potenciándose para una Sub-20 de nuevo y para una selección mayor. Entonces, vuelvo a repetir, esa pregunta es potenciar de tres a cuatro jugadores por cada selección que sabemos que van a llegar porque tienen un potencial tremendo, seguirlos y los otros no dejarlos de lado, por supuesto, pero seguir eso para mí es un futuro muy prometedor el que tenemos. Luis Suazo, ¿vas a estar amarrado como todo el mundo? Luis tuvo un muy buen desempeño, tengo una muy buena relación con el papá, seguimos hablando, ayer hizo un golazo en la Sub-23, estamos todos los fines de semana hablando. Cuando usted me dice “atado”, y lo mismo hablo con los otros chicos que juegan en otra selección y los llamo, les digo: si es hondureño, las puertas abiertas están de par en par. Mientras tenga sangre hondureña, de par en par, quiera venir ahora o quiera venir después. Esa es una posición que yo he tomado cuando hablo con cada padre o con cada club. Luis ya tuvo una participación con nosotros, me acuerdo que en el premundial David solamente venía por diciembre y se iba a ir. A Luis le encantó, era la primera vez que venía a una selección, quedó encantado, vino, jugó, no se quiso ir. La idea era que fuera a Italia y viniera faltando 15 días al premundial, pero dijo “me quiero quedar acá”. Tuvo una experiencia con el Mundial, sé que tiene muy buena comunicación con todos los chicos, hablamos seguido. Entonces creo que ese es el camino: dar las mejores condiciones a los chicos, que se sientan cómodos, para que después se tomen una decisión. Porque amarrado, bueno, en FIFA no lo podés amarrar. Podés jugar aquí en una selección y en la Sub-20 en otra, así lo mandan los estatutos. Pero creo que se le ha tratado bien, quiere venir de nuevo y ojalá lo tengamos ahora en la fecha FIFA de marzo.