Ariel Bustamante adelanta los seis ‘europeos’ para Honduras, el caso Keyrol y palpita el Premundial: “Tenemos una buena generación"

<b>Quedamos en fase de grupo</b>Sí, en fase de grupo con dos partidos, contra Costa Rica y contra Panamá, que nos empataron en el último minuto y quedamos. De ese Centroamericano me está hablando, ¿verdad? Nosotros también teníamos, recuerde, y esto no es una excusa, jugadores de clubes en los cuales no fueron a ese Centroamericano. Tal vez un Derek Moncada, Edwin Lobo, Nixon Cruz, no importa. O sea, jugadores que pudieron estar, los clubes decidieron no prestar.Nosotros, vuelvo a repetir, la selección, los jugadores son de los clubes, no son nuestros. Entonces ellos deciden prestar o no. Cuando usted habla de un deplorable resultado, si hacemos el 3-0 en el último minuto que no podemos contra Panamá, nadie estaría hablando de deplorable. Es fútbol y son resultados.Entiendo que la afición quiere que esté siempre Honduras, pero acá es un tema de formación. Se hablaba del Centroamericano, quedamos fuera del Panamericano, de Olimpiada. Creo que hay que informarse mejor. No está fuera del Panamericano ni de Olimpiada. El Panamericano se decide ahora en el Premundial Sub-20.<b>Entonces, ¿era deplorable, se cortó el ciclo olímpico? </b>No. Se perdió la posibilidad de ir al Centroamericano y del Caribe en agosto del año pasado. Vuelvo a repetir, es formación de jugadores. Entonces se sepultó ese proceso, se sepultó al profesor Orlando López, que venía haciendo un trabajo muy bueno con esa Sub-20. Se trajeron chicos de afuera, se trajo ahora a Jayden Contreras, un chico que jugó en Estados Unidos y ahora está en el Dallas. Todo ese proceso se ha hablado.El partido contra Costa Rica, si lo vieron, fallamos un penal, tuvimos tres opciones más. Guatemala pone los grupos porque no es por sorteo. Costa Rica, Panamá y Honduras acá. “Mátense ustedes si ganan un partido”.Tal vez con un sorteo normal estábamos todos en el Centroamericano. Jugamos dos amistosos contra Guatemala y ganamos los dos. Guatemala va porque está en otro grupo. Eso no depende de la federación, depende de la propuesta del torneo.