Prensa española resalta el fichaje de Francis Hernández en Honduras: "Es trabajador y tiene carácter fuerte"

El anuncio de <b>Francis Hernández</b> como director deportivo de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-tendria-sucesor-reinaldo-rueda-confirma-principal-candidato-HK28998618" target="_blank">Selección de Honduras </a></b>ha generado altas expectativas después de la labor que realizó en España, en donde trabajó de cerca con técnicos de la talla de Luis de la Fuente y Santi Denia, quienes llevaron a lo más alto a "La Roja" en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos de Trabajo.En su país, Hernández ha destacado por su trabajo con selecciones juveniles, en donde su labor de reclutamiento de futbolistas ha sido clave para que el seleccionado español hoy en día tenga en sus filas a un jugador de la talla de Lamine Yamal y con otras piezas como Dean Huijsen, defensor del Real Madrid.Honduras ha fichado a un director deportivo de alto calibre, con un amplio recorrido por el fútbol base de España y que al ser uno de los hombres de confianza del controversial Luis Rubiales tuvo mucho que ver para que Luis de la Fuente tomara las riendas de la selección española que bajo su mando ya suma una Euro y una Nations League, siendo además una de las favoritas para ganar el título en United 2026.