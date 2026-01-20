Nuevo rumbo, los elegidos y las apuestas de Francis Hernández en los proceso de las selecciones menos de Honduras

Con el nombramiento de Francis Hernández como director deportivo de las Selecciones de Honduras se busca un verdadero cambio en los procesos de preparación en los semilleros de nuestro fútbol.

Los últimos fracasos en las eliminatorias mundialistas para las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras ha caló fuerte y es por ello que se ha iniciado un nuevo proceso que pueda marcar un rumbo distinto para el balompié nacional.

Desde sus primeras impresiones, Hernández deja claro lo que se pretende hacer con el fútbol hondureño. "Tengo mis objetivos claros y marcados; las categorías inferiores deben ser el futuro de la selección absoluta, por eso quiero dejar una herencia para el día que ya no estemos aquí, obviamente finalizando con el objetivo más claro que es clasificar al Mundial 2030".

LOS RESPONSABLES EN CADA CATEGORÍA

La selección de Honduras se ha mantenido como uno de los semilleros más grandes de la región y sus resultados se han visto reflejados en clasificaciones mundialistas, pero se requiere potenciar esta cantera y que los frutos sean mejores.

El proceso de visualización y crecimiento da pie desde los formadores en las categorías menores que están dispersos en todo el país y que se les dará un seguimiento constante.

En las diferentes selecciones se tiene ya a los responsables de poder poner el práctica la nueva metodología que dio resultados en la selección de España.

La selección Sub-15 de Honduras está en las manos de Cristian Aleza, un técnico de nacionalidad española y que llegó al país desde mayo de 2025,

Mientras que la Sub-17 la está comandando Israel Canales, un viejo conocido que tiene un amplio conocimiento del talento hondureño en el país.

La Sub-20 de Honduras seguirá siendo comandada por Orlando López, quien tuvo el voto de confianza del actual Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol.

Por su parte, la selección femenina de Honduras tiene en su cargo a exjugador y técnico colombiano, Mario Abadía, quien ha iniciado muy bien su proceso desde su llegada al país, donde no se había tenido un proceso real con esta categoría femenil.