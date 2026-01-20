¿Técnico interino o permanente? 'Tato' Saybe revela lo que el nuevo director deportivo propone para Honduras

<b>Saybe </b>también confirmó que <b>Francis Hernández </b>ya estuvo en el país, visitó las instalaciones de la Federación, Siguatepeque y sostuvo reuniones clave con dirigentes y personal técnico. “Se sorprendió de los avances en infraestructura y del equipo humano que tenemos. Rápidamente se formó una buena relación”, afirmó. El directivo adelantó que el español regresará a <b>Honduras </b>a finales de mes, totalmente comprometido con el proyecto: “No viene a aprender, viene a implementar un proyecto que ya está probado y es ganador”, sentenció.