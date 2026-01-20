OFICIAL: la FFH anuncia a Francis Hernández como el director deportivo de la Selección de Honduras para el Mundial 2030

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente el nombramiento del español Francis Hernández como nuevo Director Deportivo de la Selección Nacional de Honduras, una decisión clave dentro del proceso de reestructuración del fútbol hondureño tras el reciente fracaso del camino mundialista rumbo a 2026. Hernández es un reconocido profesional del fútbol internacional, con una destacada trayectoria dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde formó parte durante seis años de las estructuras técnicas que llevaron a España a consolidarse como una potencia en el fútbol formativo y de alto rendimiento.

Durante su gestión en la RFEF, fue director y coordinador de las selecciones formativas masculinas, logrando importantes éxitos como el Campeonato de Europa Sub-21 y Sub-19 en 2019, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, lideró la implementación de una metodología integral de trabajo aplicada desde la Sub-15 hasta la Sub-23, fortaleciendo el desarrollo y seguimiento del talento joven. Su labor también fue determinante en procesos clave de captación y convencimiento de futbolistas con doble nacionalidad, destacando casos como Lamine Yamal, hoy referente de la selección absoluta de España, así como a Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid. A través de sus canales oficiales, la FFH dio la bienvenida al nuevo director deportivo con el siguiente mensaje: “Reconocido profesional español, con una destacada trayectoria en la Real Federación Española de Fútbol, formando parte de estructuras campeonas de Europa con la selección absoluta, obteniendo medallas olímpicas y títulos UEFA en distintas categorías, aportando experiencia y visión de élite al fútbol mundial.Desde la casa del fútbol hondureño le damos la más cordial bienvenida, convencidos de que juntos construiremos un futuro brillante para el balompié catracho".