OFICIAL: la FFH anuncia a Francis Hernández como el director deportivo de la Selección de Honduras para el Mundial 2030

La <b>Federación de Fútbol de Honduras </b>(FFH) anunció oficialmente el nombramiento del español <b>Francis Hernández </b>como nuevo <b>Director Deportivo </b>de la Selección Nacional de Honduras, una decisión clave dentro del proceso de reestructuración del fútbol hondureño tras el reciente fracaso del camino mundialista rumbo a 2026.Hernández es un reconocido profesional del fútbol internacional, con una destacada trayectoria dentro de la <b>Real Federación Española de Fútbol </b>(RFEF), donde formó parte durante seis años de las estructuras técnicas que llevaron a España a consolidarse como una potencia en el fútbol formativo y de alto rendimiento.