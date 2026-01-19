¡Increíble! Honduras rechaza jugar contra Argentina por este motivo: "No consideramos que sea la mejor opción"

El directivo detalló a TVC que sí han existido acercamientos para disputar partidos amistosos, pero recalcó que la prioridad inmediata de la federación es la contratación del director deportivo, quien ya ha avanzado en el análisis del proyecto y en la presentación de nombres para el cargo de seleccionador nacional. “La contratación del director deportivo es lo primero y lo vamos a hacer lo más pronto posible”, afirmó.Sobre el ofrecimiento de <b>Argentina</b>, <b>Mejía </b>confirmó que existió un acercamiento, aunque negó que hubiera un acuerdo cerrado. “Nos ofrecieron jugar contra <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/seleccion-africana-humilla-mexico-alemania-top-asi-queda-ranking-fifa-cinco-meses-mundial-2026-FL28980252#image-1" target="_blank">Argentina</a></b>, no había nada afirmado. La selección y, sobre todo, la federación tienen que tener mucho cuidado con los amistosos. Primero tenemos que formar una selección fuerte y no buscar partidos solo por enfrentar a grandes potencias y terminar pasando un mal rato”, expresó.Asimismo, dejó claro que, en el contexto actual, enfrentar a la <b>Albiceleste </b>no es la decisión más acertada. “No sabemos todavía si vamos a jugar contra Argentina. Nos hicieron el ofrecimiento, pero no consideramos en este momento que sea la mejor opción para una selección que se está conformando. Eso lo va a decidir el nuevo cuerpo técnico junto con el director deportivo”, subrayó.