Primicia: Marathón sacude el mercado y acuerda el fichaje de exfutbolista de Motagua previo al Clausura 2026

El <b>Club Deportivo Marathón </b>no pierde tiempo y este lunes eligió oficialmente a <b>Daniel Otero</b> como su nuevo presidente, y de manera paralela cerró un nuevo fichaje de peso en el mercado, a pocos días del inicio del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/liga-nacional-confirma-sedes-fechas-y-horarios-fecha-1-del-torneo-clausura-2026-NF28963970" target="_blank">Clausura 2026</a></b>, en el que buscará la ansiada décima luego de quedar subcampeones el torneo pasado.