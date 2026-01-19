Liga Nacional

Primicia: Marathón sacude el mercado y acuerda el fichaje de exfutbolista de Motagua previo al Clausura 2026

El experimentado futbolista regresa a Honduras para vestir los colores del Monstruo Verde luego de su paso por Motagua.

    Marathón no pierde tiempo y acuerda la llegada de su cuarto refuerzo en el mercado para el Clausura 2026.
2026-01-19

El Club Deportivo Marathón no pierde tiempo y este lunes eligió oficialmente a Daniel Otero como su nuevo presidente, y de manera paralela cerró un nuevo fichaje de peso en el mercado, a pocos días del inicio del Clausura 2026, en el que buscará la ansiada décima luego de quedar subcampeones el torneo pasado.

Se trata del experimentado guardameta Jonathan Rougier, quien tomó la decisión de vestir la camiseta del Monstruo Verde luego de su exitoso paso por Motagua en el fútbol hondureño, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.

El portero de 38 años tiene todo acordado con el club sampedrano, actual subcampeón del fútbol catracho, y solo resta que envíe el contrato firmado para ser presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del conjunto esmeralda.

Rougier llega luego de una breve experiencia en el fútbol argentino con el CA Racing de Córdoba, equipo en el que militó durante un semestre tras salir del Ciclón Azul. Al no renovar su vínculo, el arquero quedó como agente libre, situación que fue aprovechada por Marathón para asegurar su llegada.

Con su incorporación, el arquero argentino nacionalizado hondureño competirá y hará dupla con el panameño César Samudio en la portería verdolaga, fortaleciendo una zona clave para el próximo campeonato, misma en la que sufrieron en el cierre del pasado.

Marathón ha sido uno de los clubes más activos en este mercado de fichajes, sumando previamente a Carlos ‘Chuy’ Pérez, tras un destacado torneo con Platense, además de Maylor Núñez y Brayan Moya, quienes llegan procedentes del Real España.

En cuanto a salidas, el conjunto verdolaga solo registra la baja del panameño Iván Anderson, quien finalizó su préstamo y tendrá que regresar al Monagas de Venezuela, club dueño de su ficha, por lo que Pablo Lavallén contará casi con la misma plantilla para el Clausura 2026.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
