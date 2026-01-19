Primicia: Marathón sacude el mercado y acuerda el fichaje de exfutbolista de Motagua previo al Clausura 2026

El Club Deportivo Marathón no pierde tiempo y este lunes eligió oficialmente a Daniel Otero como su nuevo presidente, y de manera paralela cerró un nuevo fichaje de peso en el mercado, a pocos días del inicio del Clausura 2026 , en el que buscará la ansiada décima luego de quedar subcampeones el torneo pasado.

Se trata del experimentado guardameta Jonathan Rougier , quien tomó la decisión de vestir la camiseta del Monstruo Verde luego de su exitoso paso por Motagua en el fútbol hondureño, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.

El portero de 38 años tiene todo acordado con el club sampedrano, actual subcampeón del fútbol catracho, y solo resta que envíe el contrato firmado para ser presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del conjunto esmeralda.

Rougier llega luego de una breve experiencia en el fútbol argentino con el CA Racing de Córdoba, equipo en el que militó durante un semestre tras salir del Ciclón Azul. Al no renovar su vínculo, el arquero quedó como agente libre, situación que fue aprovechada por Marathón para asegurar su llegada.

Con su incorporación, el arquero argentino nacionalizado hondureño competirá y hará dupla con el panameño César Samudio en la portería verdolaga, fortaleciendo una zona clave para el próximo campeonato, misma en la que sufrieron en el cierre del pasado.