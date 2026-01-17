Oficial: Liga Nacional confirma sedes, fechas y horarios de la fecha 1 del torneo Clausura 2026

Oficial. La Liga Nacional de Honduras ha confirmado este sábado 17 de enero las fechas y horarios de las primeras nueve jornadas del torneo Clausura 2026, siendo la fecha debut el próximo sábado 24 de enero.

Ese día se disputarán dos partidos. El duelo de apertura será el Juticalpa vs CD Choloma a partir de las 5:15 PM, mientras que la jornada sabatina la cerrará el Real España al recibir al Olancho FC en San Pedro Sula a las 7:30 PM.

Posteriormente, el domingo 25 de enero se jugarán tres encuentros. Primero, el Platense tendrá en casa al Victoria (3:00 PM) y más adelante los Lobos de la UPNFM enfrentarán al subcampeón del Apertura 2025, Marathón (5:15 PM).