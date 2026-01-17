"Chato" Padilla toma como revancha al Choloma, fichajes y no tiene pelos en la lengua: "Aquí no sirve hablar bonito"

<b>Profe, ¿cuánta experiencia ganó el Chato Padilla en relación a la primera vez que estuvo en Primera División?</b>Todo sirve. Yo jugué muchos años en Primera División. Me tocó pelear, ser campeón, vivir muchas cosas. Todo eso hoy me sirve para aconsejar a los muchachos. Trabajé con grandes entrenadores como Chelato, Ramón, Castellón, Jorge, Carlos y Manolo, que para mí es como un padre en el fútbol. Todo eso me dio experiencia. El fútbol moderno es intenso y rápido, y tenemos que prepararnos para jugar así. Estoy ciegamente confiado en Dios y en estos muchachos, en cómo están entrenando y asumiendo esta responsabilidad.<b>Profe, para ir finalizando, ¿cuál va a ser la clave para salvar del descenso a Choloma?</b>Ganar partidos, ganar puntos. Aquí no sirve hablar bonito. Para ganar hay que meter goles y hacer puntos. El objetivo está claro y lo tenemos que hacer con excelencia.<b>Profe, por último, ¿cuántas incorporaciones más espera hacer y en qué posiciones le gustaría reforzar al equipo?</b>Ahorita viste lo que hay. Falta Leyder Anaya, que llega mañana, que es un gol importante, y estamos a la espera de otro compañero en la parte ofensiva. Vamos a analizar con el cuerpo técnico si reforzamos otra zona, dependiendo de la posibilidad de la directiva.