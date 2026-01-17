Histórico club de Centroamérica vuelve a la carga por "Yío" Puerto y ponen ultimátum a Platense

El delantero hondureño Erick Omar “Yío” Puerto es pretendido por el Comunicaciones FC de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/ligaguatemala" target="_blank">Liga de Guatemala</a></b>, club que intentó la compra definitiva, pero desistió en principio.<b>DIEZ conoció que la situación</b> en el primer acercamiento Platense tasó al futbolista en 500,000 dólares por la compra definitiva. Los Cremas se alejaron.Pero el club Crema lo quiere sí o sí, sostuvieron una llamada con Platense el viernes 16 de enero y están solicitando la llegada del goleador en calidad de préstamo por seis meses o un año. La negociación debe finalizar el lunes 19 de enero porque en menos de una semana comienzan su competencia.La directiva de Platense tiene claro que de acceder, la cesión rondaría la suma económica a la mitad de la venta y con un porcentaje en cuanto a una venta a otro equipo. Además, el salario para "Yío" Puerto debe tener los beneficios necesarios.El Tiburón también ha tenido comunicación con equipos que se han acercado de Ucrania, Portugal, Brasil y MLS. De momento, nada oficial.Puerto, de 24 años, tuvo un rendimiento alto donde incluyó actuaciones espectaculares, como un póker de goles en un solo partido, <b>con el que ayudó a Platense</b> a una victoria contundente y se consolidó como máximo artillero del certamen.<b>ÚLTIMO LUGAR Y SU POLÉMICO ENTRENADOR</b>La llegada de “Yío” Puerto representaría una apuesta ofensiva fuerte para Comunicaciones, equipo histórico del balompié guatemalteco que busca redención en la Liga Nacional de Guatemala.En el reciente torneo Apertura del fútbol chapín de forma increíble el conjunto Crema terminó en el sótano de los 12 equipos en competencia alcanzando solamente 20 puntos.Esto llevó a la directiva a contratar a un técnico internacional y se decidieron por el polémico entrenador chileno <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/bombazo-gigante-centroamerica-anuncia-fichaje-tecnico-fantasma-figueroa-2026-LF28781875" target="_blank">Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa</a></b>, quien llegó tras dirigir a Nicaragua en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.