Histórico club de Centroamérica vuelve a la carga por "Yío" Puerto y ponen ultimátum a Platense

El oriundo de la aldea Monterrey, Choloma, Cortés, fue el máximo goleador entre los hondureños durante el torneo Apertura 2025-2026 solamente superado por el uruguayo Rodrigo de Olivera con 19 y el argentino Nicolás Messiniti con 18.

Erick "Yío" Puerto , sensación con Platense en su torneo de debut anotando 17 goles, sigue a la expectativa de tener su primera aventura como legionario.

El delantero hondureño Erick Omar “Yío” Puerto es pretendido por el Comunicaciones FC de la Liga de Guatemala, club que intentó la compra definitiva, pero desistió en principio.

DIEZ conoció que la situación en el primer acercamiento Platense tasó al futbolista en 500,000 dólares por la compra definitiva. Los Cremas se alejaron.

Pero el club Crema lo quiere sí o sí, sostuvieron una llamada con Platense el viernes 16 de enero y están solicitando la llegada del goleador en calidad de préstamo por seis meses o un año. La negociación debe finalizar el lunes 19 de enero porque en menos de una semana comienzan su competencia.

La directiva de Platense tiene claro que de acceder, la cesión rondaría la suma económica a la mitad de la venta y con un porcentaje en cuanto a una venta a otro equipo. Además, el salario para "Yío" Puerto debe tener los beneficios necesarios.

El Tiburón también ha tenido comunicación con equipos que se han acercado de Ucrania, Portugal, Brasil y MLS. De momento, nada oficial.

Puerto, de 24 años, tuvo un rendimiento alto donde incluyó actuaciones espectaculares, como un póker de goles en un solo partido, con el que ayudó a Platense a una victoria contundente y se consolidó como máximo artillero del certamen.

ÚLTIMO LUGAR Y SU POLÉMICO ENTRENADOR

La llegada de “Yío” Puerto representaría una apuesta ofensiva fuerte para Comunicaciones, equipo histórico del balompié guatemalteco que busca redención en la Liga Nacional de Guatemala.

En el reciente torneo Apertura del fútbol chapín de forma increíble el conjunto Crema terminó en el sótano de los 12 equipos en competencia alcanzando solamente 20 puntos.

Esto llevó a la directiva a contratar a un técnico internacional y se decidieron por el polémico entrenador chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa, quien llegó tras dirigir a Nicaragua en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.