¿Y Yío Puerto? Platense inicia pretemporada con refuerzos y bajas, experimentado llegó

En el campo San Antonio de la ciudad de Puerto Cortés se dieron cita los jugadores para iniciar los trabajos de pretemporada de Platense este martes 6 de enero desde las 3 de la tarde.

El carismático y venerado Tiburón sorprendió en el torneo Apertura 2025-2026 de la mano del entrenador nacional Raúl Cáceres llegando hasta la liguilla, específicamente en una de las dos triangulares.

Raúl Cáceres también estará observando a jóvenes promesas que forman parte de las reservas, además a futbolistas invitados buscando un contrato con la institución selacia.

Una de las novedades en el inicio de pretemporada fue la aparición del veterano mediocampista Alexander Aguilar, de 38 años, luego de alejarse de las canchas por problemas físicos.

Además, el periodista John Rodríguez informó que Georgie Welcome no logró estar presente en el primer día de prácticas debido al problema de traslado desde Roatán a Puerto Cortés.

Quien no llega a la pretemporada es el extremo Carlos "Chuy" Pérez debido que su contrato se venció y retornó al Honduras Progreso, dueño de sus papeles. Motagua y Marathón buscan ficharlo.

Otro elemento que se queda en Honduras Progreso y que formó parte de Platense es el delantero Aldo Fajardo. Es otra baja confirmada en el Tiburón.

El caso de Erick "Yío" Puerto sigue siendo prioridad en Platense, hoy estuvo presente desde el arranque de los trabajos de pretemporada y la directiva tiene ofertas en la mesa.

"Yío" Puerto fue sensación en el torneo Apertura con 17 goles en su primera aparición como profesional. El delantero es pretendido por los 4 grandes de Honduras, MLS y en Ucrania.

Platense tiene tres altas confirmadas hasta los momentos y todos aparecieron hoy en los entrenamientos. Se trata de los jugadores Yoel "Bubby" Castillo, Carlos Castellanos y Rembrandt Flores.

El Tiburón fue la sorpresa del torneo Apertura logrando 29 puntos y que lo tienen con tranquilidad para el Clausura debido que es el campeonato donde un club descenderá a la segunda división.