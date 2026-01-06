¿Y Yío Puerto? Platense inicia pretemporada con refuerzos y bajas, experimentado llegó

El carismático y venerado Tiburón sorprendió en el torneo Apertura 2025-2026 de la mano del entrenador nacional Raúl Cáceres llegando hasta la liguilla, específicamente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/platense-vs-marathon-en-vivo-triangulares-liga-nacional-honduras-CF28694363" target="_blank">en una de las dos triangulares.</a></b>En el campo San Antonio de la ciudad de Puerto Cortés se dieron cita los jugadores para iniciar los trabajos de pretemporada de Platense este martes 6 de enero desde las 3 de la tarde.