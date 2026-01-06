'Tuky' Bendaña asegura que el Nacional ya no pesa y sorprende: "Contra decisiones arbitrales, Marathón lo va a lograr"

El Monstruo Verde de local empató y, según Bendaña, no se dejó escapar una buena oportunidad de ir con ventaja y deja claro que el estadio Nacional ya no es como antes. “Pesaba, estos muchachos ya lo han demostrado, ya no es lo de antes que los equipos sampedranos cuando iban por el monumento a la madre les temblaban las piernas cuando iban para Tegucigalpa, ahora no, puede estar contra el público, contra decisiones arbitrales, contra todo, y Marathón lo va a lograr”, afirmó el expresidente.

Arturo “Tuky” Bendaña , expresidente de Marathón , habló a los micrófonos de Diario DIEZ en la salida del conjunto verdolaga rumbo a Tegucigalpa, donde se enfrentará a Olimpia en la Gran Final del Apertura 2025 , luego del empate 2-2 en la ida.

"Tuky" también destacó el respaldo de los aficionados pese a los huecos en el estadio en la final de ida que se disputó en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula: “Hay una opción por medio, se pudo ver el domingo, y hay mucha gente que, a pesar de que había unos huecos en el estadio, no pudo entrar, se quedó con ese deseo, pero desde sus casas, desde los restaurantes, desde donde sea, desde toda Honduras nos estaban apoyando”, señaló.

Recordando los días en que presidió el club, Bendaña se mostró nostálgico al ver el coloso sampedrano colmado para presenciar el primer juego de la final entre Marathón y Olimpia. “La verdad que me trajo muchos recuerdos a mi corazón, me trajo muchos recuerdos que me provocaron nostalgia, retrotraerme a esos tiempos cuando, contra Motagua, que fuimos campeones en una presidencia mía, llenamos el estadio dos veces, el estadio olímpico dos veces en un fin de semana, la primera el sábado de la noche, que llovió torrencialmente, y el domingo se hizo el partido y con el estadio a reventar".

Continuó diciendo en esa misma línea: "Le repito, me trae mucha nostalgia, pero también mucha alegría, mucha alegría, porque las generaciones venideras, para satisfacción de ellas, en cuanto a directivos me refiero, están logrando hacer mucho por el equipo. Orinson Amaya (QEPD) dejó la vara bastante alta, bastante alta, y un equipo, tanto por su cuerpo técnico, como por su plantel de jugadores, listo para ser campeones. ¿Y por qué no lo podemos lograr?”