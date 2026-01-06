'Tuky' Bendaña asegura que el Nacional ya no pesa y sorprende: "Contra decisiones arbitrales, Marathón lo va a lograr"

Sobre el tema de la presidencia de <b>Marathón </b>y el futuro del club verdolaga, Bendaña aclaró: “No hemos terminado el campeonato ahorita, no nos ha dado tiempo de pensar quién será el sucesor de Orinson. Hemos respetado el duelo de la ausencia de él, y sinceramente, yo creo que todo el mundo está preparado, hay nuevas generaciones, nosotros podemos estar apoyándolos con consejos, con otras situaciones, pero yo pienso que hay que darle chance a las nuevas generaciones para esa oportunidad, y siempre nosotros, con todo gusto, estar cerca del equipo”.