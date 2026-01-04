Gran final de Honduras en el estadio Nacional entre Olimpia y Marathón: hora, precios de boletos, árbitro y el reglamento

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">Marathón y Olimpia nos regalaron un partidazo</a></b> de ida de la Gran Final de Liga Nacional que terminó 2-2 y dejan la moneda en el aire para el partido de vuelta, donde el home club será el elenco dirigido por el uruguayo <b>Eduardo Espinel.</b>No obstante el campeón del torneo Apertura 2025 se definirá en el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el viejo león será local ya que fue el líder de las vueltas regulares y por eso goza de ese beneficio en esta definición del título.