Gran final de Honduras en el estadio Nacional entre Olimpia y Marathón: hora, precios de boletos, árbitro y el reglamento

Marathón y Olimpia nos regalaron un partidazo de ida de la Gran Final de Liga Nacional que terminó 2-2 y dejan la moneda en el aire para el partido de vuelta, donde el home club será el elenco dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel. No obstante el campeón del torneo Apertura 2025 se definirá en el estadio Nacional de Tegucigalpa, donde el viejo león será local ya que fue el líder de las vueltas regulares y por eso goza de ese beneficio en esta definición del título.

El partido de vuelta está programado para el miércoles a las 7:00 de la noche, en un día poco habitual para el grito de campeón del torneo hondureño que se alargó por diferentes factores como el tema selección, elecciones presidenciales y el formato. Para el último duelo del torneo hondureño los precios de la boletería fueron confirmados por la directiva alba desde antes de año nuevo. La localidad más barata es la de Sol con un precio de 250 lempiras; Sombra tiene un coste de 500 lempiras y Silla 1,000 lempiras, con la excepción que los niños pagan boleto completo en todas las localidades. Respecto al árbitro central que arbitrará el juego todavía no se ha definido. La Comisión de Arbitraje que dirige Benigno Pineda tiene dos días antes para confirmarlo, pero al ser Nelson Salgado el que ajustició el compromiso de ida, los que quedan en liza de buen perfil son Said Martínez, Selvin Brown o Armando Castro, árbitros de primer perfil.

El reglamento