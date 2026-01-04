Liga Nacional

Nicolás Messiniti anota el primer gol en la Gran Final Marathón vs Olimpia: Alexy Vega rompió en dos la defensa del albo

El delantero argentino llegó a 18 goles en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

2026-01-04

¡Se abrió la lata! La gran final de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025 nada más esperó 10 minutos para celebrar su primera anotación y llegó por medio de uno de los delanteros más mortales que ha tenido el campeonato: Nicolás Messiniti.

Marathón haciéndose fuerte en el estadio Olímpico se puso a ganar en el partido con anotación del sudamericano tras un trazo largo que recepcionó elegante Alexy Vega por el costado derecho.

El coloneño burló la marca de Emanuel Hernández, lo dejó tirado, luego levantó la cabeza y miró la llegada de Nicolás Messiniti, quien desorientó la marca de Clinton Bennet y con eso, casi barriéndose anotó el 1-0 al minuto 10'.

Los esmeraldas eran mejores que los albos y continuaban arreciando el marco de Edrick Menjívar. Al 23' asomó nuevamente y aunque el estadio completo gritó gol porque fue un cabezazo que rozó las mallas por fuera, la accion fue un penal no pitado al Marathón. Le sujetaron la camiseta a Henry Figueroa y Nelson Salgado, árbitro del partido, se hizo el de la vista gorda.

El gol de Messiniti significó el numero 18 en su cuenta personal en 23 partidos, dianas que le valieron al jugador la renovación por dos años más con el Club Marathón de la Liga Nacional de Honduras.

