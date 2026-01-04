Nicolás Messiniti anota el primer gol en la Gran Final Marathón vs Olimpia: Alexy Vega rompió en dos la defensa del albo

¡Se abrió la lata! La gran final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b> en su torneo Apertura 2025 nada más esperó 10 minutos para celebrar su primera anotación y llegó por medio de uno de los delanteros más mortales que ha tenido el campeonato: <b>Nicolás Messiniti.</b><b>Marathón </b>haciéndose fuerte en el estadio Olímpico se puso a ganar en el partido con anotación del sudamericano tras un trazo largo que recepcionó elegante <b>Alexy Vega</b> por el costado derecho.El coloneño burló la marca de <b>Emanuel Hernández</b>, lo dejó tirado, luego levantó la cabeza y miró la llegada de<b> Nicolás Messiniti</b>, quien desorientó la marca de <b>Clinton Bennet</b> y con eso, casi barriéndose anotó el 1-0 al minuto 10'.