Nicolás Messiniti anota el primer gol en la Gran Final Marathón vs Olimpia: Alexy Vega rompió en dos la defensa del albo

¡Se abrió la lata! La gran final de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025 nada más esperó 10 minutos para celebrar su primera anotación y llegó por medio de uno de los delanteros más mortales que ha tenido el campeonato: Nicolás Messiniti.

Marathón haciéndose fuerte en el estadio Olímpico se puso a ganar en el partido con anotación del sudamericano tras un trazo largo que recepcionó elegante Alexy Vega por el costado derecho.

El coloneño burló la marca de Emanuel Hernández, lo dejó tirado, luego levantó la cabeza y miró la llegada de Nicolás Messiniti, quien desorientó la marca de Clinton Bennet y con eso, casi barriéndose anotó el 1-0 al minuto 10'.