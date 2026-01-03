Carlo Costly sorprende y sentencia a Olimpia previo a la final ante Marathón: "No me gusta cómo están jugando"

En las últimas horas, dos exjugadores del conjunto verdolaga han salido al paso para hacer sus valoraciones de lo que se espera para esta final del torneo Apertura .

La final Marathón vs Olimpia ha generado diferentes opiniones en los protagonistas y exjugadores del fútbol hondureño, quien destacan la fortalezas de ambos clubes.

Carlo Costly y Mario Martínez fueron parte de una conversación por medio de sus redes sociales, donde hicieron sus análisis de lo que se puede pasar con estos clubes.

El cocherito fue muy enfático y aseguró: "Van a estar bravos esos partidos, son primero y segundo. Pero no me gusta cómo está jugando Olimpia, contra España ganó muy apretado. Me gusta más cómo juega Marathón, es más definidor y maneja bien la pelota".

Costly apuntó que la ventaja en la ida puede marcar un poco el camino para el monstruo verde, ya que la visita a la capital será complicada.

"Allí el que haga mejor las cosas, va a ganar. Juegan aquí en San Pedro primero, Marathón debe llevarse una buena ventaja para definir allá en Tegucigalpa, que sabes que es difícil, es bravo".

Por su parte, Mario Martínez opinó: "Yo veo a Marathón jugando mejor, pero Olimpia en estas instancias es fuerte".

Carlo Costly aprovechó para hacer un agregado especial y es que la recuperación de los últimos jugadores en la plantilla merengue puede pesar en la serie.

"Sí, se hace fuerte, aparte ya están Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, no están al cien, eso puede pasar factura. Hay que ver cómo están, ellos mueven los hilos en Olimpia".