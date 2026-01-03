Carlo Costly sorprende y sentencia a Olimpia previo a la final ante Marathón: "No me gusta cómo están jugando"

<b>Carlo Costly y Mario Martínez</b> fueron parte de una conversación por medio de sus redes sociales, donde hicieron sus análisis de lo que se puede pasar con estos clubes.El cocherito fue muy enfático y aseguró: "Van a estar bravos esos partidos, son primero y segundo. Pero no me gusta cómo está jugando Olimpia, contra España ganó muy apretado. Me gusta más cómo juega Marathón, es más definidor y maneja bien la pelota".Costly apuntó que la ventaja en la ida puede marcar un poco el camino para el monstruo verde, ya que la visita a la capital será complicada."Allí el que haga mejor las cosas, va a ganar. Juegan aquí en San Pedro primero, Marathón debe llevarse una buena ventaja para definir allá en Tegucigalpa, que sabes que es difícil, es bravo".Por su parte, Mario Martínez opinó: "Yo veo a Marathón jugando mejor, pero Olimpia en estas instancias es fuerte".Carlo Costly aprovechó para hacer un agregado especial y es que la recuperación de los últimos jugadores en la plantilla merengue puede pesar en la serie."Sí, se hace fuerte, aparte ya están Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, no están al cien, eso puede pasar factura. Hay que ver cómo están, ellos mueven los hilos en Olimpia".