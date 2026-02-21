Liga Hondubet

Olancho FC vs Marathón EN VIVO: ¡Se mueve la pelota en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa!

EN DIRECTO | Olancho FC recibe al Marathón por la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

PRIMER TIEMPO
    Marathón recibe al Olancho FC por la fecha 7 del torneo Clausura de la Liga Nacional.

     Mario O. Figueroa
2026-02-21

Olancho FC y Marathón están empatando sin goles en la fecha siete del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

OLANCHO: 29- Gerson Argueta; 33- Nelson Muñoz, 2- Óscar Almendarez, 7- Diego Rodríguez; 8- Henry Gómez, 10- Gabriel Leiva, 14- Carlos Argueta, 12- Yeison Mejía, 34- Kevin López, 26- Geisson Perea; 21- Clayvin Zúniga.

MARATHÓN: 1- Jonathan Rougier; 22- Maylor Núñez, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 54- Jaylor Fernández; 11- Nicolás Messiniti.

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
