Olancho FC vs Marathón EN VIVO: ¡Se mueve la pelota en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa!

Olancho FC y Marathón están empatando sin goles en la fecha siete del torneo Clausura de la Liga Hondubet.OLANCHO: 29- Gerson Argueta; 33- Nelson Muñoz, 2- Óscar Almendarez, 7- Diego Rodríguez; 8- Henry Gómez, 10- Gabriel Leiva, 14- Carlos Argueta, 12- Yeison Mejía, 34- Kevin López, 26- Geisson Perea; 21- Clayvin Zúniga.MARATHÓN: 1- Jonathan Rougier; 22- Maylor Núñez, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera, 19- José Aguilera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 54- Jaylor Fernández; 11- Nicolás Messiniti.