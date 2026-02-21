Liga Hondubet

Choloma encontró su primer triunfo y le quitó el invicto al Victoria en un duelo directo en busca de la salvación

Finalizado
CD Choloma
CD Choloma
2
Victoria
Victoria
1
  • Choloma encontró su primer triunfo y le quitó el invicto al Victoria en un duelo directo en busca de la salvación

    Acciones en el primer tiempo en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, Cortés. Fotos Héctor Paz.
2026-02-21

Los juegos sabatinos de la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, finalizaron, CD Choloma recibió al Victoria y los derrotó 2-1. Ambos clubes involucrados en no descender en la tabla de posiciones. Así se vivió el Minuto a Minuto del juego.

MINUTO A MINUTO DEL JUEGO

MINUTO 90+3: Finaliza el juego, CD Choloma logra su primer triunfo del campeonato con el 2-1 y la Jaiba perdió el invicto.

MINUTO 60: Bombazo al poste, Marco Tulio Aceituno estremece el horizontal del arco de Perelló.

MINUTO 46: Goooooooooooool de CD Choloma. Zapatazo del recién ingresado Yethson Chávez para el 2-1 cuando transcurrían apenas 35 segundos de la segunda parte.

¡Rueda el balón! Comienza el segundo tiempo en el estadio Rubén Deras.

MINUTO 45+4: Finaliza el primer tiempo, empatan 1-1 el CD Choloma y Victoria.

MINUTO 39: Goooooooooooool de Victoria. Antony Hernández centró por izquierda, pero Bryan Barrios no logró despejar y se la dejó servida a Yaudel Lahera, que solo la mandó a las redes para el 1-1.

Marco Tulio Aceituno celebrando el primer gol del encuentro.

Marco Tulio Aceituno celebrando el primer gol del encuentro.

MINUTO 33: Goooooooooooool de CD Choloma, centro de Jhoan Córdova y salta Marco Tulio Aceituno para ganarle a Matías Martínez clavando el 1-0 con un cabezazo.

MINUTO 28: Fogonazo de Leider Anaya que pasó a un costado del poste derecho de Michaell Perelló.

MINUTO 27: Yaudel Lahera se combina con Rolando Blackburn y el panameño sacó un latigazo que detuvo el experimentado Mariano Pineda.

MINUTO 26: Cambio en el Victoria, salió Luis Daniel Hernández e ingresó el defensa Emerson Martínez.

MINUTO 21: Expulsado el defensor ceibeño Elvin Oliva Casildo, despejó la pelota y le tiró un planchazo a Daniel Rocha.

MINUTO 11: Luis Hernández falló frente a la mete de Choloma, le quedó servido el esférico y no pudo rematar el joven.

MINUTO 10: Otra llegada de los locales al área, el balón quedó frente al arco y Borja tampoco pudo empujar el esférico a las redes.

El equipo titular de CD Choloma en el juego de esta noche.

El equipo titular de CD Choloma en el juego de esta noche.

MINUTO 8: Otra vez perdona el Choloma, Enrique Borja soporta la marca y define a un lado del arco de la Jaiba.

MINUTO 7: La falló Jhoan Quejada. Remate de tiro libre que dio rebote el meta Michaell Perelló, el colombiano no tuvo dirección en su disparo.

MINUTO 5: Amonestado el zaguero argentino Matías Martínez.

MINUTO 3: Amonestado el defensor cholomeño Bryan Barrios.

Arranca el primer tiempo en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, Cortés.

El 11 del CD Choloma: Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Yethson Chávez 46), Daniel Rocha (Carlos Fernández 62), Enrique Borja, Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Flores, Hermes Castillo y Marco Tulio Aceituno.

Amarilla: Bryan Barrios.

Victoria y su alineación titular: Michaell Perelló, Matías Martínez, Elvin Oliva, Allan Banegas, Yaudel Lahera, Marcelo Espinal (Jonathan Bueso 62), José Sánchez, Kesdy Sevilla, Antony Hernández, Luis Daniel Hernández (Emerson Martínez 26) y Rolando Blackburn (Kolton Kelley 62).

Amarilla: Matías Martínez.
Expulsado: Elvin Oliva Casildo (21)

CD Choloma, los jugadores enfocados en el triunfo ante la Jaiba Brava.

CD Choloma, los jugadores enfocados en el triunfo ante la Jaiba Brava.
Entrenamiento de los jugadores del Victoria previo al duelo.

Entrenamiento de los jugadores del Victoria previo al duelo.

En la tabla general, CD Choloma es último lugar con 14 puntos y su rival más inmediato es Victoria con 21 unidades, junto a Génesis PN.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga Nacional de Honduras
|
Victoria
|
CD Choloma
|