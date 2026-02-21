Choloma encontró su primer triunfo y le quitó el invicto al Victoria en un duelo directo en busca de la salvación

Los juegos sabatinos de la jornada 7 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, finalizaron, CD Choloma recibió al Victoria y los derrotó 2-1. Ambos clubes involucrados en no descender en la tabla de posiciones. Así se vivió el Minuto a Minuto del juego.



MINUTO A MINUTO DEL JUEGO



MINUTO 90+3: Finaliza el juego, CD Choloma logra su primer triunfo del campeonato con el 2-1 y la Jaiba perdió el invicto.



MINUTO 60: Bombazo al poste, Marco Tulio Aceituno estremece el horizontal del arco de Perelló.



MINUTO 46: Goooooooooooool de CD Choloma. Zapatazo del recién ingresado Yethson Chávez para el 2-1 cuando transcurrían apenas 35 segundos de la segunda parte.



¡Rueda el balón! Comienza el segundo tiempo en el estadio Rubén Deras.



MINUTO 45+4: Finaliza el primer tiempo, empatan 1-1 el CD Choloma y Victoria.



MINUTO 39: Goooooooooooool de Victoria. Antony Hernández centró por izquierda, pero Bryan Barrios no logró despejar y se la dejó servida a Yaudel Lahera, que solo la mandó a las redes para el 1-1.

MINUTO 33: Goooooooooooool de CD Choloma, centro de Jhoan Córdova y salta Marco Tulio Aceituno para ganarle a Matías Martínez clavando el 1-0 con un cabezazo.



MINUTO 28: Fogonazo de Leider Anaya que pasó a un costado del poste derecho de Michaell Perelló.



MINUTO 27: Yaudel Lahera se combina con Rolando Blackburn y el panameño sacó un latigazo que detuvo el experimentado Mariano Pineda.



MINUTO 26: Cambio en el Victoria, salió Luis Daniel Hernández e ingresó el defensa Emerson Martínez.



MINUTO 21: Expulsado el defensor ceibeño Elvin Oliva Casildo, despejó la pelota y le tiró un planchazo a Daniel Rocha.



MINUTO 11: Luis Hernández falló frente a la mete de Choloma, le quedó servido el esférico y no pudo rematar el joven.



MINUTO 10: Otra llegada de los locales al área, el balón quedó frente al arco y Borja tampoco pudo empujar el esférico a las redes.

MINUTO 8: Otra vez perdona el Choloma, Enrique Borja soporta la marca y define a un lado del arco de la Jaiba.



MINUTO 7: La falló Jhoan Quejada. Remate de tiro libre que dio rebote el meta Michaell Perelló, el colombiano no tuvo dirección en su disparo.



MINUTO 5: Amonestado el zaguero argentino Matías Martínez.



MINUTO 3: Amonestado el defensor cholomeño Bryan Barrios.



Arranca el primer tiempo en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, Cortés. El 11 del CD Choloma: Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Yethson Chávez 46), Daniel Rocha (Carlos Fernández 62), Enrique Borja, Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Flores, Hermes Castillo y Marco Tulio Aceituno.



Amarilla: Bryan Barrios. Victoria y su alineación titular: Michaell Perelló, Matías Martínez, Elvin Oliva, Allan Banegas, Yaudel Lahera, Marcelo Espinal (Jonathan Bueso 62), José Sánchez, Kesdy Sevilla, Antony Hernández, Luis Daniel Hernández (Emerson Martínez 26) y Rolando Blackburn (Kolton Kelley 62).



Amarilla: Matías Martínez.

Expulsado: Elvin Oliva Casildo (21)