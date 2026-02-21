Choloma encontró su primer triunfo y le quitó el invicto al Victoria en un duelo directo en busca de la salvación

<b>MINUTO 8: </b>Otra vez perdona el Choloma, Enrique Borja soporta la marca y define a un lado del arco de la Jaiba.<br /><br /><b>MINUTO 7: </b>La falló Jhoan Quejada. Remate de tiro libre que dio rebote el meta Michaell Perelló, el colombiano no tuvo dirección en su disparo.<br /><br /><b>MINUTO 5:</b> Amonestado el zaguero argentino Matías Martínez.<br /><br /><b>MINUTO 3: </b>Amonestado el defensor cholomeño Bryan Barrios.<br /><br /><b>Arranca el primer tiempo </b>en el estadio Rubén Deras de la ciudad de Choloma, Cortés.<b>El 11 del CD Choloma: </b>Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Yethson Chávez 46), Daniel Rocha (Carlos Fernández 62), Enrique Borja, Leider Anaya, Jhoan Quejada, Eiver Flores, Hermes Castillo y Marco Tulio Aceituno.<br /><br />Amarilla: Bryan Barrios.<b>Victoria y su alineación titular: </b>Michaell Perelló, Matías Martínez, Elvin Oliva, Allan Banegas, Yaudel Lahera, Marcelo Espinal (Jonathan Bueso 62), José Sánchez, Kesdy Sevilla, Antony Hernández, Luis Daniel Hernández (Emerson Martínez 26) y Rolando Blackburn (Kolton Kelley 62).<br /><br />Amarilla: Matías Martínez.<br />Expulsado: Elvin Oliva Casildo (21)