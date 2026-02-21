Cristopher Meléndez advierte a Pinto, relata el feo momento que vivió y avisa a Olimpia: "Son partidos a muerte"

El zaguero también se refirió al enfrentamiento personal que tendrá con José Mario Pinto , reconoció el duro momento que vivió cuando salió del club y fue enviado a Lobos UPNFM, etapa que considera clave en su crecimiento, y dejó claro que el gran objetivo en el torneo Clausura es levantar el título y darle una alegría a la afición azul.

El defensor de F.C. Motagua, Cristopher Meléndez , aseguró que está listo para afrontar el clásico capitalino ante Olimpia, un duelo que calificó como “a muerte” y donde cada pelota se disputa como la última.

Sabemos que esos partidos se juegan poco, son de muchos cortes, ahí es más lucha que fútbol, entonces los partidos a veces se definen por pequeños detalles y sabemos lo complicado que es jugar contra Olimpia. Y bueno, lo de Pinto o Edwin, ya los hemos enfrentado, hemos estado con otras selecciones y sabemos que son buenos, pero bueno, no pasa nada, vamos a enfrentar esto de la mejor manera y a ver qué tal el resultado.

¿Qué tal, Meléndez? ¿Cómo estás? ¿Cómo te imaginas el trámite del partido? ¿Ritmo ida y vuelta, con mucho roce? Y el duelo que vas a tener con uno que ya lo has enfrentado varias veces, José Mario Pinto o Edwin Rodríguez

Christopher, la afición de Motagua, cada vez que podemos platicar con ellos, dicen que usted es el jugador que más le pone en Motagua en estos clásicos. ¿A qué revoluciones juega Christopher Meléndez? ¿Qué siente cuando se enfrenta a Olimpia?

Bueno, la verdad que estamos en Motagua, es por algo, uno siempre aspira a ser el mejor. Sabemos que acá hay una plantilla de buenos jugadores y siempre tratar de dar lo mejor de mí en cada partido, hacer las cosas bien, no equivocarme y siempre darle la mano al compañero en el terreno de juego.

¿Motivan más los clásicos?

La verdad que sí, los clásicos contra Olimpia nunca se quieren perder, uno siempre quiere ganar, es como te digo, luchar lo mejor para poder ganar.

¿Y qué se te viene a la mente cuando la gente te ovaciona? La vez pasada Marcelo Santos nos dice que eres uno de los líderes del equipo ahora. Te digo qué se te viene a la mente porque recuerdo cuando te fuiste de Motagua, cuando no te querían en Motagua y te mandaron a UPN, nos recordamos muy bien, y viviste momentos, un infierno, momentos oscuros, pero después volviste y ahora sos el Meléndez que la gente respeta. ¿Qué se te viene a la mente cuando viste todo eso y ahora estás acá?

Son momentos que uno como futbolista pasa y eso se respeta en la afición. La verdad que yo viví un momento feo, difícil, y gracias a Dios lo superé trabajando día a día aquí en el campo. Y bueno, es un motivo, uno trabaja y la recompensa viene de Dios, y gracias a Dios por vivir eso, eso lo hace a uno más fuerte. Gracias a Dios soy uno de los líderes del equipo y ahí estamos, gracias a Dios mostrando lo mejor cada día y enseñándoles lo que es posible en el futuro.

Y hablando siempre de esa línea, sos un tipo que sabe lo que es vestir la camisa de Motagua. Dicen que en Motagua se puede perder con cualquiera menos con Olimpia. ¿Cómo le traspasan ese legado a los que vienen empujando por una oportunidad?

Ellos tienen que verlo cada día que se vive acá porque cuando se juega con Olimpia, como te digo, son partidos a muerte y cada pelota en el terreno se juega como si fuera la última. Entonces ellos tienen que ver y entender que eso se transmite y que con ellos no se puede, es como te digo, siempre enseñándoles lo bueno.