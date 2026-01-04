¡El León lo empató! Doble cabezazo de Emanuel Hernández y Olimpia colocó la paridad contra Marathón

El estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula se desarrolla un encuentro digno de una gran final, con mucho en disputa y los goles están de la mano.

Se disputan la gran final de ida entre el Olimpia y Marathón por la gloria del torneo Apertura 2025-2026 y se está viviendo un encuentro de alto voltaje.

Fue el argentino Nicolás Messiniti quien abrió el marcador apenas al minuto 10 del compromiso luego de una exquisita jugada individual de Alexy Vega por la banda derecha.

Y el gol de la paridad de los merengues se dio al minuto 32, un centro de Agustín Mulet donde apareció el zaguero Emanuel Hernández con un cabezazo que picó en el césped y le quedó nuevamente servido para enviar a la red con otro testazo.

Luego de este juego de ida, la gran final se desarrollará este miércoles 7 de enero desde las 7 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Olimpia está buscando el bicampeonato de la mano del técnico Eduardo Espinel y su corona número 40 de la historia. Mientras Marathón desea la número 10 en su centenario, además de dedicársela a Orinson Amaya, presidente del club que falleció en diciembre.